Jaidukamá: el resguardo de Ituango que le apuesta a renacer entre minas antipersonal

“Nosotros no llevábamos mulas, íbamos a pie. Teníamos que tirar a salir a La Caucana, era más cerca”, detalló Domicó.

“Eso sí, hay tramos malucos, donde uno se hunde en un pantanero hasta las rodillas. Ese día hubo suerte, el río no estaba crecido”, añadió Domicó.

Salir de allá implica trepar los filos de la cordillera occidental y abrirse paso entre laureles, cedros, robles de tierra fría y palmas de mil peso. Arriba, en las copas de los árboles, los pájaros entonan una sinfonía que parece interminable y aturde los oídos de quien no esté acostumbrado.

El jaibaná –médico tradicional y guía espiritual– miró su jíquera y esculcó en varios canastos con la esperanza de hallar alguna planta que ayudara a apaciguar las contracciones. No encontró. La joven tenía que ser evacuada.

“Esos hombres hacen que uno viva con miedo. Conmigo no se han metido. Pero a veces sí llegan y cogen las gallinas de mi papá sin permiso. Se las comen. ¿Qué les puede uno decir?”, contó Yury Cristina Domicó, una muchacha de 18 años de la comunidad.

“Cuando ellos asoman, llegan y dicen que no podemos caminar después de las 6:00 de la tarde o que no podemos ir a algunos lugares porque pusieron minas. Tenemos una ciénaga bonita en lo alto de una montaña, es sagrada para nosotros y no hemos podido volver porque hay minas enterradas”, apuntó Yury Cristina.

La joven recordó el 9 de septiembre de 2020. Ese día falleció Ernesto Jumí, de 32 años. Cayó en un campo minado que instalaron las disidencias con la intención de contener al grupo enemigo.

“Él estaba consiguiendo unos bejucos para hacer artesanías. Ya venía para la casa y cayó en la mina. Hay varias partes minadas, pero no se sabe dónde”, apuntó Yury.

Ernesto Jumí tenía esposa y un niño de 8 años. Su cuerpo fue rescatado solo seis días después en un operativo aéreo del Ejército y la Policía. Un soldado resultó herido por una mina mientras hacía reconocimiento del terreno.

El Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) detalló que entre 2012 y 2015, se llevaron a cabo seis operaciones de desminado en ese territorio: se encontraron y destruyeron 26 artefactos explosivos. Ahora, informes de inteligencia advirtieron que en el resguardo de Jaivadiama habría minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.