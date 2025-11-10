¿Por qué dos hermanitos estaban encadenados en su casa en Medellín?

Dentro de sus casas, amarrados con cadenas en sus manos, las autoridades encontraron a dos niños de 11 y 12 años. En una situación similar hallaron a una menor de 4 años, quien estaba desorientada y sola en su hogar, a la espera de que alguien llegara a salvarla. Estas historias en Medellín son más recurrentes de lo que se cree, ya que este año van 260 casos de abandono de menores. El caso más reciente fue el de los dos hermanos en el barrio Popular, nororiente de Medellín, el fin de semana pasado. Los vecinos del sector vieron como con recurrencia la mamá de estos dos menores se iba y dejaba a sus hijos solos cuando salía a trabajar o a realizar otras diligencias.

El coronel Andrés Felipe Castañeda, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana, explicó que “la mamá laboraba y pues dejaba a los niños solos. Se estaba viendo que esto era continuo y por eso los vecinos interpusieron la denuncia anónima a través de la línea de emergencia”. Cuando los uniformados entraron a la propiedad encontraron a los dos hermanos con notorios signos de maltrato y con sus manos lastimadas por estas cadenas, las cuales les habría puesto su propia madre como medida regulatoria para poderse ir a trabajar. Según las versiones, esta medida se estaba volviendo recurrente porque esta mujer no encontraba la manera de que alguien le pusiera cuidado a sus pequeños mientras buscaba el sustento, situación que empezó a indignar a los pequeños por los constantes maltratos que sufrían mientras estaban solos. Entérese: La historia de las “Parceras” de Medellín: mujeres en prostitución y explotación sexual buscan una nueva oportunidad Un hecho similar ocurrió el pasado 2 de noviembre en el barrio Laureles, occidente de Medellín, cuando los vecinos alertaron de que una niña de 4 años llevaba varias horas llorando, al parecer, porque había sido abandonada por sus padres. Para proceder con su rescate fue necesaria la intervención de los bomberos para que alguien ingresara y la pudiera sacar de su casa. Con apoyo del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Metropolitana lograron sacarla de esta vivienda, forzando la cerradura, puesto que esta se encontraba con seguro. Las autoridades la encontraron desorientada y en alto estado de nerviosismo, debido al tiempo que había permanecido sin la compañía de un adulto, teniendo además en cuenta los pocos años que tenía.

¿Por qué ocurre?

“Ninguna circunstancia justifica el maltrato ni el abandono de los niños”. Así se manifiesta el coronel Castañeda sobre los argumentos relacionados con estos abandonos de menores en la ciudad o en cualquier parte, teniendo en cuenta que bajo cualquier parámetro se cataloga como un hecho de violencia intrafamiliar. Sin embargo, indicó que la principal justificación que entregan los padres es que deben ir a trabajar y no cuentan con personas del núcleo cercano o de confianza para poder dejar al cuidado sus hijos mientras cumplen con sus labores. “Los padres tienen que trabajar para poder mantener sus hijos, pero es importante dejarlos al cuidado de alguien y nunca dejarlos solos. No es una justificación de que como tengo que trabajar, entonces dejo mis hijos solos”, señaló el alto oficial. El dejar a los menores en estado de abandono puede tener repercusiones penales, que se pueden agravar si hay un maltrato como el registrado en el barrio Popular, como dejarlos amarrados con las cadenas. Le puede interesar: Los chats con los que reclutan menores de edad para redes de explotación sexual en Medellín: “Para atender ejecutivos y extranjeros” El abogado penalista Iván Durango indicó que el abandono de menores, dependiendo de todos los factores, puede tener una condena de hasta nueve años de prisión para los padres de familia. “Si se llega a demostrar que los responsables actuaron con dolo o con negligencia grave, y que los menores quedaron en situación de peligro, se configura el delito de abandono de menor. Este delito tiene unos agravantes”, expresó el abogado. A esto se suman las sanciones relacionadas con la posible pérdida de patria potestad de los menores, en caso de que se compruebe que ellos no pueden estar en condiciones que les garanticen todos sus derechos.