Patadita de la suerte, Ed Sheeran y 17 invitados: así fue el concierto histórico de J Balvin en Bogotá

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el epicentro de un espectáculo sin precedentes este fin de semana gracias a J Balvin quien transformó este lugar en una Ciudad Primavera con un concierto de más de cinco horas de duración. Ante casi 40 mil personas, el Niño de Medellín ofreció un repertorio de 31 canciones haciendo un recorrido por sus álbumes, en medio de una tarima hexagonal 360 grados que le permitió a los fanáticos tener una experiencia más cercana con el artista. Lea también: En fotos | J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera El concierto, al que muchos catalogaron como un Festibalvin, tuvo un componente principal relacionado con la nostalgia, una característica que estuvo enmarcada con varios de los personajes que pisaron el escenario junto a Álvaro José Osorio Balvin.

El primer guiño a esos momentos del pasado fue cuando hizo su aparición el reconocido presentador de televisión Jorge Barón, quien subió al escenario para darle a J Balvin, tras un conteo regresivo, la famosa “patadita de la buena suerte”.

La nostalgia siguió invadiendo a los espectadores quienes vieron como junto a Balvin cantaban artistas destacados de la década del 2000 como lo fue Blindaje 10, Dragón y Caballero, Reykon y Jiggy Drama.

A medida que avanzaba la noche, el Niño de Medellín llamaba al escenario a referentes internacionales del género urbano como Nio García, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, De La Ghetto, Cosculluela y Arcángel. El artista paisa Feid también acompañó al artista en su segundo evento en Colombia en menos de un mes.

Uno de los momentos de más ovación fue cuando Nicky Jam llegó para interpretar la canción X. En ese momento, el puertorriqueño aprovechó para anunciar que se presentará en Bogotá el próximo año.

Ed Sheeran, la gran sorpresa de J Balvin en Bogotá

La colaboración internacional más inédita de la noche fue la aparición del cantante británico Ed Sheeran, quien se unió al paisa alrededor de las 10:40 p.m. para cambiar el ritmo de la Ciudad Primavera con un momento de pop. El británico interpretó la balada Perfect y Shape of You, superando la lista filtrada de invitados y consolidando el evento como uno de los más especiales del año.