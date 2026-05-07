Hito médico en Colombia: María Isabel recibió en Medellín el primer autotrasplante de hígado pediátrico

El 20 de diciembre de 2024, María Isabel Taborda Bernal, de 13 años, llegó desde Bogotá a Medellín a pasar las fiestas con su familia. Tres meses después, se convirtió en la primera niña en Colombia a quien le extrajeron el hígado, le retiraron un tumor por fuera del cuerpo y se lo reimplantaron. Tres días después de la cirugía, ya caminaba.

Cuando María Isabel llegó desde Bogotá a Medellín para pasar diciembre con su familia materna, nadie imaginaba lo que vendría. En los días cercanos a la navidad, la niña comenzó a sufrir un dolor abdominal persistente. Al principio, su familia esperó que cediera solo e intentaron solucionarlo con aromáticas y medicamentos de venta libre como la Buscapina, pero el dolor seguía.

Finalmente fueron a urgencias. “Pensamos que era algo pasajero, pero el dolor no cedía. Después de varios días decidimos consultar y ahí empezó todo”, recuerda su madre, Astrid Bernal. Allí simplemente le pusieron un Tramadol y la enviaron a casa, pero la familia decidió persistir. “No quedamos satisfechas porque no sabíamos qué era”, dice María Isabel. Por eso la llevaron a una ecografía, y cuando el médico vio los resultados le avisó a la familia que no regresarían pronto a Bogotá y que debían ir a urgencias lo más rápido posible.

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De vuelta en urgencias, la trasladaron al Hospital Infantil San Vicente Fundación, donde la ingresaron a oncología y comenzaron los exámenes para determinar el tipo de tumor.

En las consultas llegó un diagnóstico devastador: María Isabel tenía un tumor hepático de gran tamaño que comprometía cerca del 80% de su hígado y estructuras vitales como la vena cava, el principal vaso por donde retorna la sangre al corazón. Esa condición hacía la intervención quirúrgica convencional prácticamente imposible y reducía drásticamente sus posibilidades de tratamiento.

Lo que siguió fueron semanas de exámenes y tratamientos para estimular el crecimiento de la parte sana del hígado, para que tuviera el tamaño necesario para sostener su cuerpo una vez retiraran el resto, y luego seis semanas de espera antes de volver a Medellín para la cirugía. Durante ese tiempo, María Isabel procesó a su manera lo que estaba viviendo. “Yo decía: no, pues esto solo es una etapa, solo va a ser por menos de un año, y ya voy a volver a ser como era antes”, recuerda. Pero lo que más le pesaba era no poder compartir con sus amistades de la misma manera y no poder seguir entrenando voleibol — llevaba tres años practicando y ya la estaban invitando a más eventos —. “Fue como un bajonazo”, dice sin rodeos.

Lo de diciembre no era el primer obstáculo que María Isabel enfrentaba. Su madre cuenta que la niña viene de una historia médica compleja desde pequeña, con enfermedades heredadas que la acompañaron desde la infancia. En uno de sus controles, un médico le dijo algo que Astrid no ha olvidado: que María Isabel había vencido la infancia, y que habría que esperar qué traía la adolescencia. La adolescencia no pasó en blanco. Su tumor era maligno y si la cirugía no funcionaba, ya no era candidata a trasplante. La idea de que podría fallecer si no salían las cosas como se pretendía acechó a la familia durante esos días, pero agarrándose de la esperanza, siguieron el proceso. “No es fácil comprender que hay un ser querido tan cercano enfrentando algo tan difícil, tan trascendental para la vida misma. Pero con toda la puesta y con todo el ánimo arriba”, cuenta Astrid.