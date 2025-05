Se pronunció colegio en el que había trabajado Freddy Castellanos, señalado abusador de varios niños en un hogar infantil del ICBF

A través de un comunicado, la institución explicó que este hombre trabajó con ellos entre abril y noviembre de 2014. “El Gimnasio Campestre Los Alpes informa a la opinión pública que el sr. Fredy Arley Castellanos Velasco fue docente de una escuela de danzas en nuestro colegio, entre abril y noviembre de 2014. Hace más de 10 años, este docente no tiene ningún tipo de vínculo con nuestra institución”, se lee en el documento.

A Castellanos, quien fue contratado en el Hogar Infantil Canadá por un operador del ICBF, le imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años , ambos con agravantes . No aceptó los cargos.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en el último mes en el hogar ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el suroccidente de Bogotá. Los casos salieron a la luz cuando los padres denunciaron los vejámenes que presuntamente cometía Castellanos, de 36 años, contra los niños de entre 2 y 3 años.

“Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija, la conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, expresó una madre afectada, agregando que la menor de un momento a otro ya no quería ir al centro infantil.

Aunque de manera preliminar se sospecha que hay por lo menos 12 menores de edad abusados, la Fiscalía solo presentó en la audiencia tres denuncias formales (de las familias de dos niñas y un niño).

