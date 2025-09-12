Hogares de protección han atendido a 242 mujeres en riesgo grave o extremo de feminicidio en Antioquia

La persistencia de las violencias basadas en género sigue siendo uno de los problemas más urgentes en Antioquia. Según datos oficiales, entre el primero de enero el 31 de julio de 2025, la Línea 123 Mujer Antioquia atendió 23.784 casos, de los cuales se verificaron 7.588 como emergencias relacionadas con violencias y se priorizaron 211 por ser de riesgo crítico. La mayoría de las mujeres víctimas de esos hechos, con el 85,5% de ellos, proceden de municipios del Valle de Aburrá, sin contar a Medellín que tiene su propia línea para estas situaciones. Le puede interesar: Así es la vida en el hogar que acoge a niñas y adolescentes con sus bebés en Medellín La compleja realidad por violencias de género en el departamento también queda evidenciada en registros como los entregados esta semana por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia: entre enero de 2024 y lo corrido de 2025, acogieron a 242 mujeres en hogares de protección, lugares donde hacen todo para salvaguardar su vida, dignidad e integridad cuando están en riesgo grave o extremo de feminicidio y que también abre espacio para su grupo familiar primario cuando es necesario. De las 242 mujeres atendidas, 73 se albergaron solas en dichos hogares y 169 lo hicieron con sus grupos familiares, lo que da un total de 570 personas beneficiarias de la estrategia. Asimismo, desde la secretaría detallaron que el 46% de esas mujeres en riesgo de feminicidio atendidas tiene edades entre los 18 y los 28 años y que el 44% proviene del Valle de Aburrá, de nuevo sin contar a Medellín.

En estos lugares, las mujeres y sus familias reciben alojamiento temporal, alimentación, transporte, acompañamiento psicojurídico y otras acciones para promover y proteger sus derechos. Y ante el complejo panorama de violencias que persisten, esta semana se conoció una buena noticia en lo que tiene que ver con aumento de capacidades y de recursos para los hogares de protección. Según indicaron desde la Gobernación de Antioquia, se hizo una inversión histórica para los hogares de protección, representada en más de $7.000 millones desde que comenzó la actual administración. La secretaria de las Mujeres de Antioquia Carolina Lopera Tobón señaló que la inversión para este mecanismo de protección en 2025 aumentó un 26,4% respecto al año anterior. Además, se tiene un aumento del 40% en el presupuesto total respecto al cuatrienio pasado. “Sabemos que cada recurso se traduce en vidas salvadas y en derechos garantizados. Aquí no solo se protege físicamente a las mujeres, sino que se les acompaña psicojurídicamente, y se brinda atención integral y un seguimiento permanente para asegurar que su egreso sea seguro y sostenible”, dijo la funcionaria. Lea también: Van más de mil casos de violencia contra las mujeres reportados este año en Medellín La atención que se brinda en los espacios incluye también acompañamiento a la primera infancia, salud emocional, promoción de lectura, recreación, atención médica y nutricional, oportunidades laborales y herramientas a las mujeres para lograr autonomía económica. Además, otra de las noticias es que los hogares de protección se dotaron con nuevos espacios para el aprendizaje y la lúdica, tal como explicó la primera dama de Antioquia Susana Ochoa Henao, que lidera el despacho que es uno de los aliados de esta estrategia con el programa Arrullos y el proyecto de Salud Emocional. “El programa Arrullos y el proyecto de Salud Emocional son dos nuevas atenciones que estamos brindando dentro de los hogares de protección, porque ayuda a las mujeres a recuperar su bienestar, les brinda herramientas para sanar o afrontar las experiencias de violencia que sufrieron y fortalece los vínculos afectivos y el apego seguro, con sus hijos”, anotó Ochoa Henao. Así, por ejemplo, los nuevos espacios de lúdica, pedagogía y relajación incluyen actividades de lectura, talleres, encuentros educativos, autocuidado emocional y momentos de interacción y conexión entre madres e hijos. Otra de las apuestas es lograr que cuando las mujeres egresen de los hogares de protección tengan reales garantías para continuar sus proyectos de vida, por lo cual se hace un seguimiento a cada caso de forma continua y personalizada. Tener esta estrategia realmente salva vidas, ante la evidencia de que los feminicidios se pueden prevenir si se detectan los factores de riesgo y se busca ayuda a tiempo. Las estadísticas oficiales, según informes públicos de la Policía, dan cuenta de que 72 mujeres fueron asesinadas este año en el departamento, entre el primero de enero y el 11 de agosto, cuatro casos más que en el mismo periodo de 2024.