Hollywood revive sus clásicos: ¿nostalgia o falta de ideas?

El pasado está de vuelta en la pantalla grande. Hollywood no suelta sus éxitos más memorables y lo demuestra con una ola de secuelas, remakes y regresos de franquicias que marcaron generaciones. La industria parece encontrar en la nostalgia no solo una fuente de inspiración, sino también una estrategia segura en tiempos de saturación de contenidos.

Pero este fenómeno no es aislado. Disney también apostó por las segundas partes con Otro viernes de locos , secuela del clásico de 2003 protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan . Ambas regresan a sus papeles originales , ahora en el contexto de una familia ensamblada y con más de un intercambio de cuerpos. La banda ficticia Pink Slip y el humor familiar vuelven en una propuesta que busca conectar tanto con fans de los 2000 como con nuevos espectadores.

Y eso no es todo: Practical Magic (1998), con Nicole Kidman y Sandra Bullock, tendrá también una segunda parte. Y según medios estadounidenses, My Best Friend’s Wedding podría unirse a la tendencia, aunque sin confirmación aún de Julia Roberts.