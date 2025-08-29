Holograma de policía patrulla Seúl, en Corea del Sur, y ayuda a reducir la criminalidad

Imagine caminar por un parque a altas horas de la noche con el temor de ser víctima de un delincuente, pero que en lugar de eso una imagen de policía se proyecte y le cuente que usted está seguro y que, en caso de que le pase algo, las autoridades actuarán de inmediato.
Lea aquí: Operación Camaleón: un videojuego sobre la guerra en Colombia
Puede causarle un poco de susto, sí, pero también una sensación de seguridad al saber que las autoridades están vigilando el lugar. Esa es una escena que viene repitiéndose desde octubre del año pasado en Seúl, Corea del Sur, donde la policía “reclutó” a un curioso uniformado que, con su sola presencia, ha ayudado a disminuir los índices de criminalidad en un sector de la capital surcoreana.
Se trata de un policía holográfico, un holograma de un hombre a tamaño real ubicado en el parque Judong No. 3, del distrito Jung-gu, de Seúl, que ha causado sorpresa entre la población que a su vez lo acoge con agrado.