Hombre fue asesinado en una casa en Manrique, Medellín, donde cocinaban tusi

En un sombrío callejón del barrio Moscú, comuna 3 (Manrique), de Medellín, en el que ni de día entra la luz, se empezó a sentir un fuerte olor a gas y a otras sustancias químicas. Esto alertó a los vecinos y dieron con que este provenía de una vivienda, a la cual ingresaron y encontraron el cadáver de un hombre, quien tenía varios impactos con arma de fuego.
La víctima de este hecho fue Keiner Chalá Rúa, un segoviano de 20 años que estaba desaparecido desde el pasado lunes, pero a quien hallaron a las 2:57 de la tarde del jueves dentro de su vivienda, en la cocina y al lado de una sartén con una sustancia rosada ya cocinada, que tenía toda la apariencia de tusi.