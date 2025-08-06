Hombre que estaba en cartel de los más buscados fue asesinado en una aparente riña en Castilla, Medellín

Álvaro José Soto Pacheco, de 34 años, entró malherido al Hospital Pablo Tobón Uribe, pero allí falleció antes de ser atendido por los médicos. La víctima estaba en el cartel de los más buscados por hurto y había recuperado la libertad ocho días antes de su muerte por un proceso relacionado con un robo y el posterior asesinato. El crimen de este hombre ocurrió el fin de semana en la carrera 74 con la calle 109, en el barrio Tejelo, en la comuna 5 (Castilla), noroccidente de Medellín, sitio donde se habría encontrado con dos hombres, con los que sostuvo una larga conversación por varios minutos.

Después de varios manoteos y alegatos, Soto Pacheco se disponía a montarse a una motocicleta como pasajero, pero unos hombres en otra moto llegaron al sitio y le dispararon en varias oportunidades, impactos que le ocasionaron la muerte en el centro asistencial. Inicialmente las autoridades manejan este crimen como un acto de intolerancia, aunque no se descartan otras hipótesis, teniendo en cuenta el proceso judicial por hurto y homicidio que tenía vigentes, pese a que recién había recobrado su libertad. Entérese: Conmoción en Itagüí: mujer fue asesinada presuntamente por su propio hermano cuando festejaba su cumpleaños Según los reportes judiciales, un familiar lo había amenazado de muerte en días pasados, al parecer por su participación en algún hecho de hurto antes de ser capturado.

A Álvaro José Soto Pacheco lo capturaron junto con su compañera sentimental, Deisy Johana Gómez Ocampo, luego de que estuviera en un cartel de los más buscados por hurto. FOTOS: CORTESÍA

Soto Pacheco estuvo en un cartel de los más buscados de la Policía Nacional, en el que se le denunciaba de participar en varios casos de hurto. De Hecho, en sus antecedentes judiciales le figuran reportes por los delitos de porte calificado y agravado. Le puede interesar: A una pareja de extranjeros los atracaron en un taxi cuando salieron de las escaleras de la comuna 13 El caso que hizo caer a este hombre a prisión ocurrió entre el 12 y 14 de septiembre del año pasado en el barrio San Germán, cuando habría interceptado a un comerciante con la idea de hurtarle, en un hecho en el que también habría participado su compañera sentimental, Deisy Johana Gómez Ocampo. Según el reporte de la Fiscalía, el comerciante llegó a la propiedad y dentro de la misma se habría materializado el hurto a la víctima y Soto Pacheco habría disparado, provocándole la muerte a quien le pretendían hurtar sus objetos de valor.