Hombre que se disfrazó de policía para robar un carro de alta gama en Medellín fue enviado a la cárcel

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Carlos Julián Pinzón Hernández, de 37 años, como presunto responsable de utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado.
Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Belalcázar de Medellín, la madrugada del pasado 16 de septiembre, cuando las autoridades capturaron en flagrancia al hoy procesado, quien se movilizaba en un vehículo hurtado minutos antes, valorado en $140 millones.
Al momento de su captura, Pinzón Hernández vestía una chaqueta reflectiva, un pantalón verde oliva, un cinturón multipropósito, una tonfa y una gorra; todas las prendas de uso exclusivo de la Policía Nacional.