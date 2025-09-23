Hombre que se disfrazó de policía para robar un carro de alta gama en Medellín fue enviado a la cárcel

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Carlos Julián Pinzón Hernández, de 37 años, como presunto responsable de utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado. Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Belalcázar de Medellín, la madrugada del pasado 16 de septiembre, cuando las autoridades capturaron en flagrancia al hoy procesado, quien se movilizaba en un vehículo hurtado minutos antes, valorado en $140 millones. Puede leer: Exrector de colegio capturado en Antioquia, señalado de abusar de sus estudiantes Al momento de su captura, Pinzón Hernández vestía una chaqueta reflectiva, un pantalón verde oliva, un cinturón multipropósito, una tonfa y una gorra; todas las prendas de uso exclusivo de la Policía Nacional.

El procesado se habría hecho pasar como patrullero para detener la marcha del carro y permitir que un tercero, vestido de civil, intimidara al conductor con un arma de fuego y se apropiara del vehículo. Durante las audiencias concentradas el investigado no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, URI. Le puede interesar: Estas son las 5 motos preferidas por los ladrones en Bogotá, según estudio

Antioquia es uno de los departamentos donde más roban carros y motos

Antioquia es uno de los departamentos en los que más vehículos se roban en el país. Así de contundente es el fenómeno de hurto de carros y motos, ya que representa el 18,11% de la cantidad total de automotores robados en el país, en su mayoría mediante el halado. Así lo estableció un estudio realizado por la empresa de vigilancia y telecomunicaciones Ituran Colombia, que tomó como referencia las cifras de hurto de la Policía Nacional, que estableció que entre abril y mayo de este año se robaron 1.412 vehículos y 4.640 motocicletas. Tan solo en Antioquia, en esos dos meses, se robaron 256 carros y 840 motos.