El hombre que ayudó a entrenar ChatGPT habló en Medellín sobre el futuro del trabajo

Andrew Mayne es una de las mentes que está detrás de ChatGPT, la inteligencia artificial que inició una transformación global en la relación de las personas con la tecnología, el trabajo y hasta la manera de aprender.
En conversación con EL COLOMBIANO, el actual comunicador científico de OpenAI —la empresa líder en investigación y desarrollo de inteligencia artificial fundada en 2015 y creadora de herramientas como ChatGPT— habló sobre los retos, dudas y usos de esta tecnología en medio de un escenario donde las compañías, universidades y Gobiernos intentan adaptarse a una revolución que avanza más rápido de lo previsto.
Mayne participó esta semana en el evento WOBI on AI & Business Transformation, realizado en Plaza Mayor Medellín, una cumbre enfocada en cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo corporativo.