El hombre que ayudó a entrenar ChatGPT habló en Medellín sobre el futuro del trabajo

Andrew Mayne es una de las mentes que está detrás de ChatGPT, la inteligencia artificial que inició una transformación global en la relación de las personas con la tecnología, el trabajo y hasta la manera de aprender. En conversación con EL COLOMBIANO, el actual comunicador científico de OpenAI —la empresa líder en investigación y desarrollo de inteligencia artificial fundada en 2015 y creadora de herramientas como ChatGPT— habló sobre los retos, dudas y usos de esta tecnología en medio de un escenario donde las compañías, universidades y Gobiernos intentan adaptarse a una revolución que avanza más rápido de lo previsto. Mayne participó esta semana en el evento WOBI on AI & Business Transformation, realizado en Plaza Mayor Medellín, una cumbre enfocada en cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo corporativo.

Andrew Mayne fue uno de los primeros “prompt engineers” de OpenAI y trabajó en el desarrollo temprano de herramientas como ChatGPT. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Aunque hoy es reconocido por haber sido el primer “prompt engineer” de OpenAI —el encargado de diseñar las instrucciones y ejemplos para entrenar los primeros modelos conversacionales—, su historia está lejos de lo que se espera de alguien del mundo de Silicon Valley. Lea aquí: OpenAI vs. DeepSeek: la búsqueda de autonomía marca el nuevo pulso de guerra de la IA entre EE.UU. y China Antes de trabajar en inteligencia artificial fue mago profesional, escritor de novelas de suspenso, creador de contenido educativo y hasta protagonista de programas sobre tiburones para Discovery Channel. De hecho, una de las anécdotas más conocidas de su carrera ocurrió cuando utilizó herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para nadar junto a tiburones blancos en Australia sin ser atacado. “Usé IA para ayudarme a detectar dónde estaban y evitar que me comieran. Funcionó: todavía estoy aquí”, bromeó durante su rueda de prensa en Medellín.

Pero detrás de esas historias hay una idea que repitió varias veces: la curiosidad como motor del aprendizaje y el buscar siempre seguir aprendiendo. “No me convertí en ingeniero de software hasta mis 40 años”, explicó Mayne. Según contó, nunca tuvo un empleo formal en tecnología antes de acercarse a OpenAI. Todo comenzó por interés personal y por su obsesión por entender cómo funcionaban los primeros modelos de lenguaje.

¿Cómo llegó a hacer parte de ChatGPT?

Mayne llegó a OpenAI en un momento en que la compañía todavía era pequeña. Según recordó, en 2020 apenas había unas 150 personas trabajando allí. Su acercamiento ocurrió gracias a GPT-2, el modelo previo a ChatGPT. Siga leyendo: ¿Usa IA para consultas médicas? Ojo, la mitad de las respuestas son falsas, advierte estudio Mientras muchos en el mundo tecnológico apenas empezaban a observar esa herramienta, él decidió leer cada resultado publicado por OpenAI para entender cómo la inteligencia artificial “pensaba” el lenguaje. “No lo veía desde las matemáticas, sino desde cómo comprendía el mundo”, explicó. Esa obsesión lo llevó a experimentar con GPT-3 y a enviar ideas y aplicaciones a la compañía. Poco después, OpenAI le ofreció trabajo.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, se convirtió en una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo tras revolucionar la interacción entre humanos y tecnología. FOTO: AFP.

Allí terminó escribiendo muchos de los primeros prompts y ejemplos que hoy son la base del funcionamiento de ChatGPT. También participó en documentación técnica, desarrollo de aplicaciones y estrategias de comunicación. Actualmente conduce el podcast oficial de OpenAI y asesora empresas sobre implementación de inteligencia artificial.

¿La IA va a reemplazar a los humanos?

Una de las preguntas que más atravesó la conversación con Andrew Mayne fue el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo y el temor creciente a que millones de personas puedan ser reemplazadas por estas herramientas. Sin embargo, lejos de los discursos apocalípticos sobre máquinas sustituyendo humanos, el experto consideró que la transformación será similar a la que ocurrió con internet o con la llegada masiva de los teléfonos celulares. Conozca: ¿Adiós a la IA barata? ChatGPT, Claude y Gemini acabaron con los subsidios de suscripción “Cada trabajo será transformado”, afirmó durante su paso por Medellín. “Pero eso ya ocurrió antes. Todos los trabajos cambiaron con el celular”. Para Mayne, el problema no está necesariamente en la desaparición absoluta de los empleos, sino en la velocidad con la que las personas logren adaptarse a nuevas herramientas y dinámicas laborales. Por eso insistió en que las empresas deberían enfocarse más en formar empleados capaces de trabajar con inteligencia artificial que en reemplazarlos.

“No creo en sustituir personas con IA. Creo en ayudarles a usarla para que sean más productivas y valiosas”, explicó. Según el experto, la inteligencia artificial puede liberar tiempo operativo y permitir que muchas personas se concentren en tareas más estratégicas o creativas. Puso como ejemplo procesos cotidianos como la atención al cliente, la búsqueda de información o labores repetitivas que hoy consumen horas de trabajo. “Si eres una persona creativa, usar IA te permitirá dedicar más tiempo a crear y menos tiempo a la ejecución”, aseguró. Entérese: Nuevo choque por IA y derechos de autor: editorial alemana demanda a OpenAI Mayne también defendió la democratización de estas herramientas y recordó que uno de los objetivos iniciales de OpenAI era permitir acceso masivo y gratuito a tecnologías como ChatGPT. De acuerdo con sus cifras, actualmente cerca de 900 millones de personas utilizan la plataforma.

¿Qué dijo Andrew Mayne sobre Medellín?

En Medellín también habló del papel que puede jugar América Latina en esta nueva revolución tecnológica. Según dijo, la región tiene una ventaja importante: comunidades jóvenes interesadas en experimentar y aprender rápido.

Además de experto en inteligencia artificial, Andrew Mayne ha sido mago, escritor de suspenso y creador de documentales para televisión. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Según dijo, la región tiene una ventaja importante: comunidades jóvenes interesadas en experimentar y aprender rápido.

¿Qué hay de la educación en los tiempos de ChatGPT?

La educación fue otro de los temas centrales de su visita. Frente al temor de profesores sobre estudiantes que usan ChatGPT para hacer tareas, Mayne propuso un equilibrio. Aunque considera fundamental aprender a usar herramientas de IA, insiste en que el pensamiento crítico sigue siendo insustituible. De hecho, durante toda la jornada llevaba consigo un cuaderno y un esfero. “Mi herramienta favorita sigue siendo un cuaderno y un lápiz”, comentó. “Hay que usar la inteligencia artificial, pero también apagarla y pensar por uno mismo”. Le puede interesa: Centros de datos de IA elevan la temperatura en América Latina: “islas de calor” amenazan a 343 millones de personas Ese equilibrio también aplica a su propia vida. Aunque trabaja diariamente con IA, aseguró que nunca deja que escriba sus novelas. La utiliza para investigar, organizar ideas o editar, pero no para crear historias completas. “Sería como tener un robot tocando guitarra por mí”, explicó.

¿Qué tanto es el impacto de la IA en el medio ambiente?

Otro de los temas que apareció durante la conversación fue el impacto ambiental de la inteligencia artificial, especialmente por el creciente debate alrededor del consumo de agua y energía de los centros de datos que sostienen herramientas como ChatGPT. Sobre ese punto, Andrew Mayne dijo que existe “mucha desinformación” alrededor de cómo funcionan estas infraestructuras tecnológicas. Aunque reconoció que la IA demanda enormes cantidades de energía, también relativizó algunas de las críticas más frecuentes sobre el uso de recursos naturales. Según explicó, los centros de datos consumen agua para sus sistemas de refrigeración, pero afirmó que, en algunos casos, el gasto es menor que el de otras industrias o actividades cotidianas, como los campos de golf.

Aun así, admitió que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial obligará a aumentar la capacidad energética en distintos países. “La demanda de energía es un tema grande”, señaló. Para el experto, uno de los principales desafíos de los próximos años será garantizar suficiente infraestructura eléctrica para sostener el avance de estas tecnologías sin generar crisis de abastecimiento. Mayne también destacó que las grandes compañías de inteligencia artificial están invirtiendo miles de millones de dólares en proyectos relacionados con energía y electricidad, precisamente para responder al crecimiento de los sistemas de IA.

¿Qué trajo a Andrew Mayne a Medellín?