Hombre mató a sus dos hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó en Argentina

La tranquilidad del barrio San Lorenzo, en Posadas (Argentina), se rompió la mañana de este lunes cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una posible tragedia familiar. Al llegar a la vivienda, uniformados hallaron un escenario devastador: tres personas sin vida y dos gravemente heridas.
El agresor, identificado como José Ricardo Ferreyra, de 48 años, fue encontrado colgado de un tirante del techo. Cerca de él yacían los cuerpos de sus hijos: una adolescente de 13 años y un joven de 21 con discapacidad motriz, ambos con profundas lesiones en el cuello, presuntamente causadas con un machete.