Un hombre habría matado a un perro en Rionegro por subirse a una cama sin permiso

Las autoridades del municipio de Rionegro capturaron este fin de semana a un hombre señalado de un grave caso de maltrato animal. Los hechos habrían ocurrido en el sector El Vergel, a donde las autoridades llegaron a inspeccionar el cuerpo sin vida de un perro. Le puede interesar: Bizcocho, el perrito brutalmente golpeado en Bolívar, se recupera de las heridas y ya tiene nueva familia De acuerdo con las primeras pesquisas de las autoridades, el animal habría sido asesinado por un hombre que le reprendió violentamente el subirse a una cama sin permiso.

Se presume que luego de asesinar a la mascota, el hombre habría emprendido la huida y se habría llevado a su hija consigo. Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, precisó que la denuncia del caso fue recibida a través de la línea 123 durante la noche del pasado sábado. Lea también: ¡Indignante! En La Estrella también grabaron a otro maltratador de animales: perrito fue víctima de brutal golpiza “De inmediato activamos el protocolo con nuestra Policía Nacional, que se desplazan hacia el lugar de los hechos y allí es adelantado el proceso de necropsia del canino y se instruye a la ciudadanía para que presente la denuncia respectiva”, dijo la funcionaria.

Tras varias horas de búsqueda, los uniformados dieron con el sospechoso y lo llevaron al Centro de Traslado por Protección de ese municipio, en donde quedó a disposición de los organismos judiciales. “La alcaldía rechaza contundentemente el acto de violencia en contra de un canino e instan las autoridades a imponer una sanción ejemplarizante”, dijo la secretaria Tejada.

También hubo denuncias de maltrato animal en Medellín