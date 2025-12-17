Tragedia en Manizales: hombre mató a su perro y su padre murió de un infarto al saber lo que sucedió

Una tragedia se registró en la mañana del martes 16 de diciembre en el barrio San Cayetano, de Manizales, donde un hombre mató a su perro en medio de una pelea entre caninos y, posteriormente, su padre falleció tras sufrir un infarto al enterarse de lo ocurrido. Según información preliminar conocida por el diario local La Patria a través de las autoridades, dos perros se enfrentaron en la vía pública. En un intento por evitar que su mascota —un perro criollo de mayor tamaño— causara la muerte al otro animal, el dueño lo habría ahorcado hasta provocarle la muerte. Conozca: Condenadas madre e hija por quemar vivo a un perro en Sincelejo tras afirmar que estaba “poseído” y debían “liberarlo” Tras el hecho, el padre del hombre, al conocer lo sucedido, sufrió un infarto dentro de su vivienda y falleció. La escena generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes denunciaron que el agresor salió a la calle arrastrando el cuerpo del animal, lo que provocó indignación en la comunidad y un llamado inmediato a la Policía.

¿Qué se sabe hasta el momento?

El presunto responsable, un hombre de 43 años, fue capturado en la carrera 14 con calle 47K de la capital caldense y deberá responder por el delito de maltrato animal, tras causar la muerte de su propia mascota. Maribel Largo, dueña del perro agredido, aseguró que el hombre no actuó por rabia o venganza. Según su relato, el perro criollo habría atacado mortalmente a otro canino que era la mascota de su madre. En medio de la pelea, el dueño del animal agresor intentó separarlos sofocando a su propio perro para que soltara al otro, pero se excedió en la maniobra y ambos animales fallecieron a causa de las heridas. Lea también: Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado “Entiendo la rabia de todos, si no conociera el contexto de la historia también sentiría repudio por las imágenes. El perro de la foto le arrancó de los brazos a mi mamá a su perrito, un compañero de hace 8 años. En medio de la pelea, el chico dueño del perro agresor quiso detener la pelea sofocando a su propio perro, para que soltara al nuestro. Lamentablemente se excedió y su perro falleció, al igual que el nuestro, porque las heridas fueron mortales. No es un chico malo con los perros, no actuó con rabia ni en venganza, solo quería ayudarnos”.