Hombre murió en San Luis, Antioquia, cuando cavaba un hueco para “protegerse del fin del mundo”

Para protegerse “del fin del mundo”, según manifestó, Arturo Enrique Aguirre García decidió ir hacia una zona verde del sector La Candelaria, en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño. Allí comenzó la excavación, con tan mala fortuna que miles de metros cúbicos de tierra se le vinieron encima, provocándole la muerte. La desaparición de este hombre se registró desde el pasado 18 de agosto, cuando salió de su casa, dejando sus pertenencias y manifestándole a sus familiares sus planes. Sin embargo, ellos no tomaron en serio lo que les había manifestado, por lo que no se alarmaron en ningún momento, sino hasta el día siguiente, cuando no regresó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio, Nilson Romero Betancur, relató que “hay un reporte de alguien que dice que lo miró cavando un hueco. Se contrasta con la información de un familiar al cual él le entregó las preferencias y le dijo que tenía que hacer un hueco porque el mundo se iba a acabar o algo así, dice la versión. Cuando fuimos al lugar en cuestión, nos encontramos con que había tierras removidas”. Entérese: Deslizamiento en el Occidente de Medellín dejó una vivienda colapsada y tres con daños Al momento de comenzar a verificar el terreno, encontraron algunos objetos de valor de Arturo Enrique como un velón, un machete y una pala. Ante esto, los bomberos tomaron palas y picos y comenzaron a cavar, con cuidado, para evitar de pronto encontrarse con esta persona y provocarle una lesión.

Luego de hacer la excavación de tres metros de profundidad, los seis socorristas que participaron en estas labores se encontraron con el cuerpo sin vida de este hombre, quien había fallecido luego de que la tierra se le hubiera venido encima, producto del trabajo que venía haciendo para tener su “búnker” contra el fin del mundo que le había dicho a sus familiares. Le puede interesar: Dos personas muertas dejó deslizamiento en Santa Cruz La Rosa, Medellín Después de encontrar su cadáver, tras una semana de búsqueda, los investigadores judiciales realizaron la inspección correspondiente y trasladaron el cuerpo Medicina Legal, donde se le realizaron las labores forenses para establecer plenamente qué le ocasionó la muerte y cuántos días llevaba sepultado en ese lugar.