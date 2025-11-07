Salvaje que atacó a un perro en el Bajo Cauca se entregará a las autoridades gracias a la presión ciudadana

El enfermo que atacó cruelmente a un perrito en el Bajo Cauca antioqueño, mientras alguien grababa la inhumana escena sin hacer nada, se entregará a las autoridades tras ser sometido al escarnio por parte de la ciudadanía y de ser objeto de una recompensa anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón.

Así lo informó el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, municipio del que es oriundo el demente cuyo rostro, por fortuna, fue identificado rápidamente y su foto se hizo viral para permitir su plena identificación para que responda por el delito de maltrato animal.

El caso se conoció hace un par de días por videos compartidos en redes sociales, donde se puede evidenciar cómo este hombre golpea con un objeto en repetidas ocasiones al perro mientras este ladra de dolor. En estos mismos videos se observa que el perrito solo buscaba algo de alimento cuando lo sujetó, lo apaleó y luego lo estrelló contra el suelo.

Tras conocerse el hecho, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita a las autoridades la captura y judicialización de este hombre.