Salvaje que atacó a un perro en el Bajo Cauca se entregará a las autoridades gracias a la presión ciudadana

La presión ciudadana y la recompensa ofrecida para capturarlo forzaron su entrega para responder por el cruel acto que cometió.

  El responsable del ataque al perrito es oriundo de Sonsón, Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA
    El responsable del ataque al perrito es oriundo de Sonsón, Oriente antioqueño. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

El enfermo que atacó cruelmente a un perrito en el Bajo Cauca antioqueño, mientras alguien grababa la inhumana escena sin hacer nada, se entregará a las autoridades tras ser sometido al escarnio por parte de la ciudadanía y de ser objeto de una recompensa anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón.

Así lo informó el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, municipio del que es oriundo el demente cuyo rostro, por fortuna, fue identificado rápidamente y su foto se hizo viral para permitir su plena identificación para que responda por el delito de maltrato animal.

Lea: Ofrecen millonaria recompensa por información del hombre que golpeó a un perro en el Bajo Cauca antioqueño

El caso se conoció hace un par de días por videos compartidos en redes sociales, donde se puede evidenciar cómo este hombre golpea con un objeto en repetidas ocasiones al perro mientras este ladra de dolor. En estos mismos videos se observa que el perrito solo buscaba algo de alimento cuando lo sujetó, lo apaleó y luego lo estrelló contra el suelo.

Tras conocerse el hecho, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita a las autoridades la captura y judicialización de este hombre.

InfogrÃ¡fico
Salvaje que atacó a un perro en el Bajo Cauca se entregará a las autoridades gracias a la presión ciudadana

También le puede interesar: En el Valle de Aburrá rescataron a dos monos sometidos a torturas: a uno lo drogaban y al otro lo obligaban a usar pañal

Cabe recordar que por causarle lesiones graves o la muerte de un animal dejó de ser un delito excarcelable en nuestro país, así lo determinó el Senado, que incrementó a finales de 2024 la sanción penal de 36 a 48 meses de prisión para este delito.

Las multas también aumentaron, y dejaron ser de solo cinco salarios mínimos mensuales, hasta de 15 a 30 cuando se le causen lesiones graves al animal, y de 30 a 60 cuando la consecuencia sea su muerte.

El condenado por maltrato animal tendrá prohibido tener bajo su potestad animales, en un periodo que puede ser de hasta el doble de la pena. Además, esa persona quedará registrada como agresor de animales en Fiscalía y la Policía.

Este tipo de casos, tal como lo señaló el alcalde de Sonsón, sirven como casos ejemplarizantes para demostrar que en Colombia el maltrato animal no puede ser visto nunca más como algo normal y que cada caso que ocurra, depende de la gravedad, tiene que ser condenado de manera unánime y los responsables perseguidos con sanción social y luego con el peso de la legislación que corresponda.

Utilidad para la vida