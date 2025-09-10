¿No tenía con qué? Hombre saltó de un crucero al mar para no pagar deuda de apuestas

En una escena que parece sacada de una película de cine, un hombre identificado como Jey Xander Omar González Díaz protagonizó una insólita huida al tirarse al mar desde un crucero anclado en el puerto de San Juan (Puerto Rico) para evadir una deuda superior a los 16.000 dólares ($62’786.080) por actividades de apuestas y juegos de azar. Le puede interesar: Estafaron a ‘La Liendra’ en las calles de Nueva York: “Me siento como un tonto”. Este incidente ocurrió el pasado domingo en el barco Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, ubicado en el muelle cuatro del puerto de la isla. Según informó la Fiscalía Federal, el hombre intentó escapar nadando tras abandonar la embarcación en horas de la mañana.

Sin embargo, la maniobra no pasó desapercibida para las autoridades, pues oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) notificaron a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), quienes coordinaron la respuesta ante el hecho. A pesar del intento de huirle al pago de semejante deuda, González Díaz fue visto por personas que se desplazaban en motos acuáticas, quienes lo ayudaron a llegar a la orilla. Allí fue interceptado y arrestado por agentes del CBP. El hombre portaba un bulto con 14.600 dólares en efectivo, un bolso de mano, dos teléfonos móviles y cinco identificaciones distintas. Así las cosas, las autoridades determinaron que González había utilizado el alias de “Jeremy Díaz” para abordar el crucero, nombre que coincidía con el de su presunto hermano, Jeremy Omar González Díaz, actualmente recluido en la Cárcel Federal de Guaynabo por los delitos de narcotráfico y posesión de armas.

El informe judicial que se le levantó al sujeto señala que bajo el seudónimo de “Jeremy Díaz”, el acusado acumuló una deuda de 16.710 dólares principalmente vinculada a gastos en casinos y otras actividades de juego mientras estaba a bordo del crucero. El itinerario del viaje revela que González había zarpado desde San Juan el 31 de agosto y uno de los últimos puertos en el que estuvo antes del incidente fue Barbados, lo que complicó el caso debido a la presunta omisión de reportar ingresos obtenidos fuera de Estados Unidos. Cuando fue arrestado, Jey Xander González alegó que saltó del barco porque no quería declarar el dinero en efectivo que portaba, pues temía que las autoridades le cobraran impuestos. Esto lo tiene ahora al filo de ser acusado por cargos de evasión.