Catorce años de cárcel para hombre se hizo pasar por mujer en redes y abusó sexualmente de una menor en Medellín

Así lo estableció la Fiscalía, que dio a conocer la condena de 14 años de prisión en contra de esta “mujer” por los delitos de acceso carnal violento y extorsión en contra de la adolescente por los hechos registrados entre mayo y junio de 2024, tiempo en el que se dio el primer contacto entre víctima y victimario y todas las vulneraciones contra la dignidad de la menor de edad.

Durante dos meses, una menor de 14 años se contactó con una “mujer” a través de una red social, con quien comenzó a tener un acercamiento para ganarse su confianza. Tras varios días de diálogo, la víctima accedió a compartirle fotos íntimas, pensando que se trataba de una conversación entre amigas, sin darse cuenta que detrás de ese perfil estaba un hombre con turbias intenciones.

De acuerdo con los informes de inteligencia, el condenado, identificado como Juan Esteban Palacios Cuesta, se ganó la confianza de su víctima, llegando a hacerse pasar como su mejor amiga, llevando primero a que le contara información sensible y posteriormente que le compartiera fotos comprometedoras y videos íntimos.

Después de recopilar el suficiente material, Palacios Cuesta amenazó a su víctima con publicar los videos en las redes sociales y portales web para adultos si no accedía a sostener relaciones sexuales con él, para lo que la citó en su apartamento, en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el suroccidente de Medellín.

Indicaron desde el ente acusador que la víctima accedió a ir a la vivienda de su agresor, debido a las reiterativas presiones e intimidaciones, y allí la abusó sexualmente de manera violenta. Pero el calvario para esta adolescente no paró ahí y las presiones continuaron, esta vez a cambio de que le diera dinero por borrar este material.

“Después del abuso sexual, el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos. Los investigadores determinaron que la adolescente alcanzó a consignar 50.000 pesos, de una suma total de 200.000 pesos exigida”, explicaron desde la Fiscalía.

Cansada de todas las presiones e intimidaciones, la víctima, en compañía de sus padres, interpuso la acción penal correspondiente en contra de este hombre y las autoridades lo capturaron el 7 de agosto de 2024 en este mismo corregimiento.

Después de varios inconvenientes con su legalización de captura, finalmente el 25 de septiembre del mismo año le dieron medida de aseguramiento, pese a que no se allanó a los cargos ante el juez 4 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín.