¡Milagro en Sabaneta! Hombre recibió una descarga eléctrica de 13.000 voltios y sobrevivió

Dicen que pocas personas sobreviven si sufren una descarga eléctrica superior a los 5.000 voltios. Pero un hombre de 30 años logró salvarse pese a que por su cuerpo, en cuestión de segundos, pasaron 13.200 voltios de energía que se descargaron cuando, por accidente, tocó una línea primaria con un perfil. Sin embargo, sufrió lesiones de consideración que obligaron a su traslado a un centro asistencial.
El accidente de este oficial de la construcción ocurrió el pasado miércoles en una construcción que se está desarrollando en la vereda San José, uno de los mayores polos de desarrollo urbanístico del municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá.