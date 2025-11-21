¡Milagro en Sabaneta! Hombre recibió una descarga eléctrica de 13.000 voltios y sobrevivió

Dicen que pocas personas sobreviven si sufren una descarga eléctrica superior a los 5.000 voltios. Pero un hombre de 30 años logró salvarse pese a que por su cuerpo, en cuestión de segundos, pasaron 13.200 voltios de energía que se descargaron cuando, por accidente, tocó una línea primaria con un perfil. Sin embargo, sufrió lesiones de consideración que obligaron a su traslado a un centro asistencial. El accidente de este oficial de la construcción ocurrió el pasado miércoles en una construcción que se está desarrollando en la vereda San José, uno de los mayores polos de desarrollo urbanístico del municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte oficial, este hombre estaba desmontando el perfil de aluminio en cuestión después de hacer labores de vaciado de concreto en esta edificación. Cuando lo estaba corriendo, tocó por accidente la línea de energía de alta tensión, sufriendo la descarga eléctrica, que de inmediato hicieron que se desplomara. Entérese: Niño de 10 años en Antioquia murió por una descarga eléctrica mientras se bañaba Al escuchar la descarga, de inmediato los trabajadores que se encontraban en la zona pidieron apoyo de la brigada de emergencias del proyecto inmobiliario le brindaron los primeros auxilios, mientras que otros trabajadores se contactaban con el Cuerpo de Bomberos de Sabaneta para que apoyaran estas labores. Cuando llegaron los funcionarios de Atención Prehospitalaria (APH) de este cuerpo de bomberos, de inmediato lo trasladaron a la Clínica Las Vegas, de Medellín, con signos vitales y allí le brindaron toda la atención requerida para estabilizarlo y curarle las heridas que provocó esta descarga eléctrica. Le puede interesar: Ojo con la tronamenta de estos días: Antioquia es el departamento con más víctimas por rayos en Colombia De acuerdo con algunos expertos, la descarga eléctrica es letal en la medida que el cuerpo pueda recibir una mayor o menor cantidad de amperios en la descarga. Si recibe una cantidad superior a los 16 miliamperios de forma continua, hasta una descarga de 250 voltios puede acabar con la vida de una persona.

La ley de Ohm, una de las que maneja el comportamiento de la electricidad, explica que “la intensidad de corriente de paso vendrá determinada por la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo (amperios), la resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente (ohmios) y tensión de contacto entre el punto de entrada de la corriente y el de salida (voltios)”. Ante este panorama, el estado de salud de una persona que puede recibir una descarga eléctrica de esta magnitud puede salvarse o fallecer, dependiendo de condiciones como la resistencia de la piel, el camino de la corriente, lo que haya durado expuesto a la descarga eléctrica y la intensidad misma de la corriente.

