Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá

Lo que comenzó como una particular tendencia de identidad digital en países como Alemania, Argentina, México y ahora Colombia, ha dado un salto violento que trasciende los límites de la conducta humana, poniendo la vida en peligro.
El fenómeno de los therians —personas que se identifican subjetivamente como animales— ha pasado de los videos virales en espacios culturales a los reportes policiales tras un reciente e inusual incidente en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.