x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hombres armados asesinaron al menos a 29 personas en un campo de fútbol en Nigeria

Según testigos, los atacantes, sin un aparente motivo dispararon al azar contra chicos y chicas que observaban un partido de fútbol, para luego emprender una quema sistemática de hogares y lugares de culto.

  • Mientras un grupo de jóvenes se reunía alrededor de un balón, hombres armados irrumpieron para silenciar sus gritos de gol con ráfagas de disparos. FOTO: AFP y captura de video de redes sociales @Chude_ND1
    Mientras un grupo de jóvenes se reunía alrededor de un balón, hombres armados irrumpieron para silenciar sus gritos de gol con ráfagas de disparos. FOTO: AFP y captura de video de redes sociales @Chude_ND1
Agencia AFP
hace 46 minutos
bookmark

Hombres armados mataron al menos a 29 personas en el estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, informó el gobernador estatal este lunes 27 de abril, en un ataque que según habitantes de la zona tenía como objetivo a jóvenes reunidos en un campo de fútbol.

Le puede interesar: Muere el ministro de Defensa de Malí en ataque rebelde que sacude la seguridad del país: un golpe a la junta militar

“No descansaremos hasta que se restablezca la paz y los responsables sean llevados ante la justicia”, declaró el gobernador Ahmadu Umaru Fintiri, reafirmando su compromiso de salvaguardar la vida y la propiedad en todo el estado de Adamawa.

“El gobernador Ahmadu Umaru Fintiri ha confirmado que no menos de 29 personas murieron en un ataque mortal contra la comunidad de Guyaku, en el área de gobierno local de Gombi”, señaló su asistente en una publicación en redes sociales.

Un residente local, Philip Agabus, declaró a la AFP que el ataque ocurrió precisamente este domingo 26 por la tarde durante una reunión “en un campo de fútbol en la comunidad de Guyaku” cuando “insurgentes entraron con armas y empezaron a disparar al azar”.

El estado de Adamawa es un foco de violencia yihadista y de bandas criminales locales. La violencia comunitaria por conflictos de tierras también es frecuente en el estado.

Los muertos eran “jóvenes, incluidas algunas chicas que estaban viendo el partido de fútbol”, dijo a la AFP otro vecino, Joshua Usman. “También quemaron lugares de culto, casas y motocicletas”, añadió Usman.

La oficina del gobernador del estado escribió de su lado que “los atacantes operaron durante varias horas, matando a decenas de residentes, incendiando lugares de culto y destruyendo propiedades, incluidas motocicletas”, citando a un líder comunitario local, Aggrey Ali. El motivo del ataque no está aún esclarecido por completo.

También le puede interesar: “No estoy dispuesto a permitir que manche mis manos con sus crímenes”, el manifiesto enviado por el hombre que quería atentar contra Trump

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos