Hombres armados secuestraron a Samuel Londoño, menor de edad hijo del gerente de Licorera del Cauca

Samuel Londoño Escobar, de 17 años, fue secuestrado por hombres armados en el casco urbano del municipio de Miranda, Cauca, según denunciaron ante las autoridades.

El menor es el hijo de Samuel Londoño Ortega, exalcalde de ese municipio y actual gerente de la Licorera del Cauca. Su secuestro se dio en la tarde del martes, 2 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, el menor fue abordado por varios hombres mientras transitaba en una motocicleta en compañía de otro adolescente. Los presuntos secuestradores se movilizaban en camionetas. Su rapto se dio en la vía que comunica a Miranda, Cauca, con el municipio de Florida, Valle.

El secuestro del menor de edad fue confirmado por entidades como la Alcaldía de Miranda, la Gobernación del Cauca y el Instituto de Bienestar Familiar, quienes a la vez rechazaron lo ocurrido al hijo del gerente de la Licorera del Cauca.