x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hombres armados secuestraron a Samuel Londoño, menor de edad hijo del gerente de Licorera del Cauca

El joven fue secuestrado, según la denuncia, en el casco urbano de un municipio que comunica al Cauca con el departamento del Valle.

  • El hijo del gerente de la Licorera del Cauca fue secuestrado en una zona donde delinquen las disidencias de las Farc. Fotos: Licorera del Cauca y redes sociales
    El hijo del gerente de la Licorera del Cauca fue secuestrado en una zona donde delinquen las disidencias de las Farc. Fotos: Licorera del Cauca y redes sociales
  • Samuel Londoño Escobar es el joven de 17 años secuestrado en Miranda, Cauca. Foto: redes sociales
    Samuel Londoño Escobar es el joven de 17 años secuestrado en Miranda, Cauca. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Samuel Londoño Escobar, de 17 años, fue secuestrado por hombres armados en el casco urbano del municipio de Miranda, Cauca, según denunciaron ante las autoridades.

El menor es el hijo de Samuel Londoño Ortega, exalcalde de ese municipio y actual gerente de la Licorera del Cauca. Su secuestro se dio en la tarde del martes, 2 de septiembre.

Lea también: Valeria Afanador presentaba dos heridas, según informe de su muerte de Medicina Legal

De acuerdo con las autoridades, el menor fue abordado por varios hombres mientras transitaba en una motocicleta en compañía de otro adolescente. Los presuntos secuestradores se movilizaban en camionetas. Su rapto se dio en la vía que comunica a Miranda, Cauca, con el municipio de Florida, Valle.

El secuestro del menor de edad fue confirmado por entidades como la Alcaldía de Miranda, la Gobernación del Cauca y el Instituto de Bienestar Familiar, quienes a la vez rechazaron lo ocurrido al hijo del gerente de la Licorera del Cauca.

“Este acto atenta contra la paz y la tranquilidad de la familia y vulnera los valores de convivencia de nuestra sociedad”, expresó en un comunicado la Alcaldía de Miranda.

El joven Samuel, según las denuncias, fue bajado de la motocicleta y obligado a subir a una camioneta, la cual partió con él con rumbo desconocido, al parecer, en dirección a zona montañosa.

Samuel Londoño Escobar es el joven de 17 años secuestrado en Miranda, Cauca. Foto: redes sociales
Samuel Londoño Escobar es el joven de 17 años secuestrado en Miranda, Cauca. Foto: redes sociales

En la zona delinquen estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente el frente Jaime Martínez, de la organización comandada por alias Iván Mordisco, sin embargo, hasta el momento ningún grupo ilegal se ha atribuido el secuestro del menor de 17 años.

Siga leyendo: Exguerrillero de Farc comparecía ante la JEP y al mismo tiempo traficaba armas para las disidencias

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida