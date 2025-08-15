“No podemos normalizar un país donde el mismo presidente se dedique a dividirnos entre buenos y malos”: presidente Grupo Argos

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), entregó la Orden al Mérito Empresarial a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos y presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa.
El homenaje tuvo lugar en desarrollo del congreso anual del gremio, que se celebra en Cartagena. La Andi exaltó el liderazgo inspirador del empresario, así como su integridad y capacidad para generar valor económico en balance con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.