Así fue el homenaje a Raphael en el marco de los Latin Grammy

La leyenda de la música hispana, Raphael, celebró sus más de seis décadas de carrera homenajeado con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que este miércoles lo declaró la Persona del Año, en Las Vegas.
Le puede interesar: Todo lo que necesita saber sobre la entrega de los Latin Grammy este jueves está aquí
Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez y Susana Baca aterrizaron en la Ciudad del Pecado para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.
Emocionado y con su distintiva sonrisa, Raphael, de 82 años, desfiló en la alfombra roja del Centro de Convenciones del Mandala Bay con un consejo para los nuevos talentos.
“Hay que hacer las cosas con un poquito más de paciencia que todo te va a llegar”, expresó el intérprete de Mi gran noche.
El rey de la balada, con clásicos como Como yo te amo, aconsejó a los artistas a abrazar “más romanticismo y un poquito menos ritmo”, en busca de éxitos menos efímeros. “Es que con el ritmo pasan en seguida”, dijo el también actor.