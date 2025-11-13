Homeschooling en Colombia: qué revela el nuevo informe de la UNESCO y por qué exige regulación

La mañana avanza despacio en una casa del norte de Medellín. En la mesa del comedor, una adolescente intenta completar una guía de matemáticas mientras su madre prepara el desayuno y revisa al mismo tiempo un correo del colegio. La escena parece tranquila, doméstica, casi rutinaria. Pero es, en realidad, la fotografía de un fenómeno que crece en silencio: padres que retiran a sus hijos del sistema escolar porque la ansiedad y el bullying hicieron de las aulas un lugar imposible de habitar. En ese tránsito la educación en casa —antes marginal— se convirtió en refugio y, para muchos, en necesidad.
La UNESCO acaba de publicar el informe La educación en el hogar desde la perspectiva de los derechos humanos, un documento que llega en un momento en que distintos estudios alertan que cerca del 45% de los estudiantes presenta síntomas de ansiedad, depresión o estrés en el entorno escolar. En él, el organismo reconoce que la flexibilidad educativa es un derecho y subraya que aun así no puede desarrollarse sin garantías claras de calidad, seguridad y pluralismo. Por eso, su conclusión es directa: el homeschooling debe regularse para proteger tanto el bienestar individual como la cohesión social.
Y es que el informe identifica la “escolarización imposible” como una de las causas más frecuentes detrás de esta nueva práctica: contextos donde persisten violencias, currículos inflexibles o la falta de apoyos especializados convierten la permanencia en el aula en una carga emocional, un escenario incompatible con el principio primario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige priorizar el interés superior del menor, por lo que, en ciertos casos, la educación en casa puede ser un mecanismo legítimo de protección.