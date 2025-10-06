Asesinaron a un comerciante dentro de una camioneta en la variante a Las Palmas, en Envigado

El conductor de una camioneta fue asesinado en la tarde de este lunes 6 de octubre en la variante a Las Palmas, en las afueras de un mall comercial, luego de que personas que iban en otro carro le dispararan, ocasionándole la muerte.

Los hechos ocurrieron cerca de unas canchas de pádel, cuando las personas en el vehículo particular abordaron al conductor y lo balearan dentro del mismo.

Dentro de esta camioneta, una Toyota Land Cruiser, falleció Jorge Mario Vásquez Giraldo, de 44 años, quien se desempeñaba como comerciante, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Las primeras versiones darían cuenta que la muerte de este hombre estaría relacionada con un ajuste de cuentas que vincularían al fallecido, aunque no se descartarían otras hipótesis.

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para hacer las labores judiciales correspondientes y la zona donde ocurrió el crimen fue acordonada.