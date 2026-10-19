Asesinaron a un hombre en El Carmen de Viboral, en el mismo barrio donde mataron a un niño de 13 años la semana pasada

Cuando Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años, estaba departiendo en un establecimiento nocturno de El Carmen de Viboral, hombres en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon hasta provocarle la muerte. Su crimen ocurrió en el mismo barrio donde el pasado miércoles fue baleado un menor de 13 años.
El ataque en contra de Zapata Narváez ocurrió a las 9:40 de la noche del pasado domingo en la carrera 33 con la calle 34, en el barrio La Alambra de este municipio del Oriente antioqueño, cuando sin mediar palabra lo balearon en múltiples oportunidades, dejándolo sin vida en la entrada de este local.