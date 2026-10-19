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Asesinaron a un hombre en El Carmen de Viboral, en el mismo barrio donde mataron a un niño de 13 años la semana pasada

La víctima, de 29 años, fue baleado por hombres que iban en motocicleta dentro de un establecimiento comercial. Autoridades investigan si hay relación entre ambos crímenes.

  • A Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años, lo asesinaron dentro de un establecimiento ubicado en la zona de negocios nocturnos de El Carmen de Viboral. FOTOS: CORTESÍA
    A Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años, lo asesinaron dentro de un establecimiento ubicado en la zona de negocios nocturnos de El Carmen de Viboral. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

Publicado hace 12 minutos Actualizado hace 3 minutos
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Cuando Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años, estaba departiendo en un establecimiento nocturno de El Carmen de Viboral, hombres en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon hasta provocarle la muerte. Su crimen ocurrió en el mismo barrio donde el pasado miércoles fue baleado un menor de 13 años.

El ataque en contra de Zapata Narváez ocurrió a las 9:40 de la noche del pasado domingo en la carrera 33 con la calle 34, en el barrio La Alambra de este municipio del Oriente antioqueño, cuando sin mediar palabra lo balearon en múltiples oportunidades, dejándolo sin vida en la entrada de este local.

Luego del ataque, los delincuentes escaparon sin dejar rastros aparentes, mientras que quienes estaban disfrutando de bebidas embriagantes en el lugar salieron despavoridos luego de tener conocimiento de este hecho violento, el segundo en una semana en este sector central.

Entérese: Por un morral asesinaron a un menor de 13 años en El Carmen de Viboral: gobernador ofrece $200 millones de recompensa

La única información que se tiene de los señalados homicidas es que lucían prendas de color oscuro y cubrían sus rostros con cascos para evitar ser vistos por quienes presenciaron este hecho delictivo, del cual las autoridades manejan sus primeras hipótesis.

Este crimen se suma al del menor Agustín Alzate Marín, de 13 años, ocurrido en la noche del miércoles en este mismo barrio, luego de que dos hombres en motocicleta se le acercaran y, luego de arrebatarle un bolso, al parecer cargado con estupefacientes, le dispararan en una ocasión en el costado, impacto que le provocó la muerte.

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El crimen de Zapata Narváez podría estar relacionado con la confrontación entre la subestructura Héroes de Samaná, del Clan del Golfo, contra la banda El Mesa, que se disputan en este municipio el control de las rentas criminales como el microtráfico.

Algunos expertos aseguraron que la zona donde han ocurrido ambos hechos es una de las más apetecidas por los criminales, teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos nocturnos que allí se encuentran.

Con esta muerte son 19 los homicidios que se han presentado este año en El Carmen de Viboral y es uno de los que más aumento registra en el Oriente antioqueño, donde hasta hace un año iban 15 casos. Las autoridades de la zona anunciaron un incremento de la seguridad en el sector para evitar que haya más asesinatos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Quién era Juan Andrés Zapata Narváez, asesinado en El Carmen de Viboral?
Juan Andrés Zapata Narváez tenía 29 años y fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento nocturno del barrio La Alambra, en El Carmen de Viboral, Antioquia.
2. ¿Dónde y cuándo ocurrió el asesinato de Juan Andrés Zapata Narváez?
El homicidio ocurrió el domingo, hacia las 9:40 p. m., en la carrera 33 con calle 34, en el barrio La Alambra, zona urbana de El Carmen de Viboral. El artículo no especifica la fecha exacta del domingo.
3. ¿Cómo ocurrió el homicidio en el establecimiento nocturno de El Carmen de Viboral?
Según el reporte, hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta donde estaba Juan Andrés Zapata Narváez y le dispararon en repetidas ocasiones, sin mediar palabra. La víctima quedó sin vida en la entrada del establecimiento y los atacantes huyeron.
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