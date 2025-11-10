x

Asesinaron a miembro de la comunidad LGBTIQ+ dentro de su casa en la comuna 13, de Medellín; le robaron varias pertenencias

Las autoridades investigan si el responsable de este crimen sería la pareja del fallecido, ya que la comunidad asegura que salió de la vivienda con las pertenencias del occiso tras el crimen.

  • En el segundo piso de esta propiedad, en el barrio El Socorro, de Medellín, fue hallado el cuerpo sin vida de Leonardo Yulesmar Duque Gómez, de 55 años. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 23 minutos
bookmark

Con múltiples heridas de arma blanca, en el suelo de su habitación, un familiar halló el cuerpo sin vida de Leonardo Yulesmar Duque Gómez, un estilista de 55 años, a quien después de asesinarlo le robaron su televisor y otras pertenencias, en un hecho del que responsabilizan a quien actualmente sería su compañero sentimental.

El hallazgo de este cadáver se produjo el pasado fin de semana en la calle 48CC con la carrera 102, en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Socorro, de la comuna 13 (San Javier), en el noroccidente de Medellín.

Según se conoció, sus familiares al ver que este integrante de la población LGBTIQ+ no respondía las comunicaciones, ni por mensajes ni por llamadas, decidieron ir a su propiedad para saber qué había ocurrido y al abrir la vivienda la encontraron extrañamente desorganizada.

Ante esto, decidieron entrar y cuando llegaron a la habitación de Leonardo Yulesmar, se encontraron con que estaba tendido en el suelo, con varias heridas de arma blanca.

Entérese: Las angustiosas últimas horas de la lideresa trans que fue hallada muerta en Medellín

Además, al hacer el recorrido se dieron cuenta de que no estaba el televisor, ni un parlante pequeño, ni otros objetos de valor que tenía dentro de esta propiedad y que había conseguido fruto de su trabajo como estilista en este sector de la ciudad.

Los vecinos del sector aseguraron que horas antes del hallazgo vieron salir a un hombre de la propiedad, el cual ya habían visto en anteriores oportunidades, con el televisor, el parlante y un bolso oscuro.

Durante la inspección judicial, realizada por los agentes del CTI de la Fiscalía, se encontraron algunas evidencias que podrían dar claridad sobre el responsable de este asesinato.

Le puede interesar: La ley Sara Millerey se abre paso en el Congreso, ¿por qué los detractores hablan “imposición ideológica”?

Leonardo Yulesmar vivía solo hace cuatro años en la propiedad donde ocurrieron los hechos, luego de que su mamá falleciera, pero allí recibía visitas con frecuencia tanto de sus familiares como de algunas personas.

Indicaron los residentes de la zona que era una persona muy querida, respetuosa y muy servicial, que era entregada a su labor como estilista dentro de esta comunidad.

Con este crimen ya son 295 las personas asesinadas este año en Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), 18 casos más que el año pasado, lo que representa un aumento de 6%.

La comuna 13 (San Javier) es una de las que se encuentra entre las zonas que ha registrado aumentos de casos este año, ya que se pasó de 18 casos el año pasado a 21 en el actual.

