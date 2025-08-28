x

Asesinaron a un hombre dentro de un parqueadero cerca de La Alpujarra, Medellín

Hombres en motocicleta le dispararon a un hombre que se encontraba en el parqueadero en el sector de Carabobo.

  • Los investigadores judiciales avanzan en las labores para esclarecer el asesinato del hombre dentro del parqueadero en el centro de Medellín. FOTO: MAURICIO PALACIO
    Los investigadores judiciales avanzan en las labores para esclarecer el asesinato del hombre dentro del parqueadero en el centro de Medellín. FOTO: MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 minutos
Un hombre fue asesinado en la mañana de este jueves en un parqueadero del sector de Carabobo, cerca del Centro Administrativo La Alpujarra, luego de que dos hombres en motocicleta llegaran al establecimiento y le dispararan.

Los hechos se registraron a las 11:40 de la mañana en la carrera 52 con la calle 44, en el centro de Medellín, cuando la víctima se disponía a recoger su vehículo, el cual había dejado estacionado en el establecimiento.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana avanzan en las labores judiciales para establecer quién era la víctima de este ataque. Al lado del cuerpo de esta persona había unos papeles que llevaba, los cuales serán analizados y así saber si tendrían vínculo con este crimen.

Espere ampliación.

