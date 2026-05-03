Asesinaron a mujeres en Caldas y Turbo: van 4 en una semana en Antioquia

Dos asesinatos de mujeres este fin de semana en Caldas y Turbo tienen preocupados a las autoridades toda vez que sus victimarios serían allegados. El primer incidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes 1 de mayo en el municipio de Caldas, al sur del Aburrá. En su casa del cruce de la carrera 50 con la calle 110 Sur, en el barrio El Pombal de este territorio, fue asesinada una mujer identificada como María Teresa Martínez, de 45 años. Lo increíble del caso es que las autoridades señalan a su propio hijo como el responsable de haberle quitado la vida a cuchilladas.Ante los gritos de auxilio de la víctima, los vecinos llamaron a las autoridades. Al sitio llegaron varios policías, quienes, según la comunidad, forzaron la reja para ingresar a la vivienda y después de no obtener respuesta de un llamado, entraron y encontraron el cuerpo sin vida de María Teresa con heridas ocasionadas de cuchillo. Según el reporte judicial, en una habitación estaba el presunto agresor de 26 años, acostado en una cama, también lesionado. Lea también: Defensoría alerta por 129 casos de feminicidios y 4.957 de violencia intrafamiliar en primer trimestre de 2026 En medio del procedimiento, el joven atacó a un policía, por lo que otro uniformado accionó su arma de dotación, hiriendo a su compañero y al agresor, quien fue reducido posteriormente. Según la Policía Metropolitana, el detenido presenta antecedentes por los delitos de tráfico de drogas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales.El presunto asesino presenta problemas mentales al parecer aumentados por su adicción a las drogas. Además, este amenazaba constantemente a su madre cuando esta no le daba plata. El segundo incidente se presentó este sábado en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Según los reportes, en el barrio La Lucila del asentamiento irregular La Paz, fue asesinada otra mujer identificada como Carmen Romaña, de 58 años. Lea también: Demandaron al Estado colombiano por muerte de una estadounidense en Medellín en 2019 De acuerdo con las versiones preliminares, Romaña habría sido atacada mortalmente por su expareja sentimental luego de sostener un altercado. Al parecer, el motivo de la discusión fue que la señora Carmen le habría manifestado al hombre su decisión de no continuar con la relación, lo que habría desencadenado la agresión del sujeto contra ella, con arma blanda, causándole al menos cuatro heridas.Pese a que los vecinos alcanzaron a llevar a la señora Carmen hasta el hospital Francisco Valderrama de Turbo, a raíz de la gravedad de las heridas sufridas, la mujer llegó sin signos vitales al centro médico. El agresor hasta el cierre de esta edición no habría sido capturado aún.