Asesinaron a paseador de perros en Rionegro, Antioquia, y su señalado homicida quedó libre: gobernador pide su recaptura

El homicidio de un paseador de perros en el barrio San Bartolo, de Rionegro, ha generado toda clase de polémicas, no solo por el crimen en sí, sino porque el señalado homicida, capturado instantes después de los hechos, fue dejado en libertad por un juez. Ante esto, tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como el alcalde de este municipio del Oriente antioqueño, Jorge Rivas, exigieron con su recaptura en el menor tiempo posible.
El crimen de Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años, se registró el pasado viernes en este barrio de la comuna 2 (San Antonio de Pereira), territorio que en antaño fue un corregimiento, en medio de una discusión con Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años, porque uno de los perros que paseaba se metió al jardín del adulto mayor.