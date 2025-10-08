Madre entregó a su hijo adolescente a las autoridades tras homicidio de un taxista en Aranjuez, Medellín

A las instalaciones de la Fiscalía CESPA (Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes) de Medellín llegó una mujer con su hijo de 17 años para ponerlo a disposición de las autoridades, luego de que ella encontrara evidencias para señalarlo como uno de los presuntos responsables del asesinato de un taxista en el barrio La Piñuela, nororiente de la ciudad, horas antes, en un aparente caso de hurto.
El hecho que llevó a que la mamá tomara esta drástica medida por parte de esta madre de familia ocurrió a las 5:50 de la mañana de este miércoles 8 de octubre en la calle 89A con la carrera 50, en este barrio de la comuna 4 (Aranjuez), crimen en el que falleció Gabriel Jaime Rave Rodríguez, de 67 años, quien era el conductor de este taxi, pero liquidándole a otra persona.