¿Qué se sabe del caso de ‘El Wally’, influencer asesinado en Floridablanca?

Walter Fabián Archila Bermúdez, conocido en el mundo digital como ‘El Wally’, era un reconocido creador de contenido cuyas producciones humorísticas alcanzaron más de tres millones de visualizaciones. Su carrera en ascenso se vio truncada trágicamente tras ser asesinado por sicarios en Floridablanca, Santander.
El ataque se registró en la madrugada de este viernes 7 de noviembre, en el sector El Carmen, vía al barrio La Cumbre. Según el reporte preliminar, hacia las 12:00 a.m., dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca XTZ de color negro llegaron hasta un puesto de comida, donde Archila se encontraba —de acuerdo con testigos— en compañía de su pareja sentimental. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra.