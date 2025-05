Así se mueven los hilos alrededor de la consulta popular de Petro: cuentas dan 52 votos por el “Sí” y 48 por el “No”

Según fuentes consultadas por este diario, ese recurso sería la estrategia de un numeroso grupo de senadores para eludir el trámite de la consulta y, en su lugar, priorizar nuevamente el debate de la laboral. “Así, nos ahorramos $750.000 millones y no sería necesaria la consulta” , dijo un senador independiente que habló con la condición del anonimato.

Si bien hasta última hora la estrategia de sectores independientes y de oposición para hacerle el quite al mecanismo sigue siendo la de irse a voto limpio y aglutinar mayorías, en medio de los movimientos ayer salió a flote un plan B digno de filigrana política. Se trata del inusitado impulso que obtuvo una apelación que desde hace semanas fue radicada para revivir la reforma laboral que se hundió hace casi dos meses. No es una casualidad.

De resultar, sería una jugada a tres bandas para independientes y oposición. Además de pregonar que, en tiempos de afugia fiscal, el país se ahorraría millonarios recursos si no se hace la consulta y se apuesta por la apelación, los senadores se evitarían al escarnio de las huestes petristas en caso de que voten “No” al mecanismo. Además, le pondrían freno de mano al ruido electoral y de campaña que desató la consulta.

Por su parte, desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano también respaldó el recurso y destacó que “si la plenaria dice sí a la apelación, el presidente del Senado decidiría a qué comisión va y tiene tercer debate, luego llegaría a plenaria en cuarto debate. Eso permitiría que en junio de este año el país tenga actualizada la ley laboral”.

No obstante, el inusitado impulso de la apelación desató desconfianza en el Ejecutivo. Aunque no la descartó de tajo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que ya no dan los tiempos pues, de revivir, el proyecto debe ser discutido en tercer y cuarto debate antes de junio próximo.

“En la plenaria no dan los tiempos porque esa ley muere el 20 de junio. Así se hiciera en extras no dan los tiempos. Lo digo porque varios amigos se han acercado con caras felices –espontáneos, creativos–, para plantear que esa pueda ser una solución”, dijo Benedetti.

Su colega, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue más allá. Señalando que “han pasado nueve semanas” sin que el Senado tramite la apelación, no dudó en calificar su impulso como “un malvado propósito para embolatar y obstruir” la consulta popular. “No hay otra explicación para esa actitud y lo hacen cuando solo quedan cinco semanas para que termine la legislatura (...) es un perverso propósito para que la reforma laboral reciba un segundo entierro por razones de tiempo”.

En medio del tire y afloje, el autor de la apelación, el senador Díaz –quien es afín al petrismo– reclamó por el uso político del recurso y advirtió que, en caso de que la apelación sea instrumentalizada para frustrar la consulta, estaría dispuesto a retirarla.

“La apelación se puede adelantar de forma simultánea a la consulta, son mecanismos que buscan devolver derechos laborales. Aquí le han mamado gallo, lo que han hecho es dilatar. No nos vamos a prestar para que su argumento de archivar la consulta sea ‘vamos a aprobar ahora sí la apelación’. Preferimos retirarla”, amenazó.