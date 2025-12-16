Flamengo con Jorge Carrascal busca un nuevo título internacional ante el PSG; hora y dónde ver el juego

El colombiano Jorge Carrascal buscará con el Flamengo de Brasil, una nueva corona internacional, esta vez, ante el poderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental que se disputa en Catar.
Flamengo, que ya dejó en el camino a Cruz Azul, al que venció 2-1, también derrotó a Pyramids egipcio 2-0 y por ello, alcanzó el cupo a la final, que se disputará este miércoles, en Catar a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia.
En el país el duelo se podrá apreciar únicamente por DSports 610 y Amazon Prime Video.