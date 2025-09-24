¿Busca trabajo en el sector salud? Hospital Pablo Tobón Uribe tiene vacantes con contrato indefinido

El sector salud enfrenta una escasez de talento que preocupa a clínicas y hospitales, y el reconocido Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín lo busca: pues tiene disponibles más de 2.000 cupos laborales para reforzar su equipo humano. Esta es una oportunidad única para profesionales de Medicina, Ciencias de la Salud y áreas afines que buscan estabilidad y proyección en una de las instituciones médicas más prestigiosas del país.
La mayoría de estas vacantes son requeridas con urgencia, y todas ofrecen contrato indefinido, lo que garantiza seguridad laboral y posibilidades de crecimiento. Roles como médicos especialistas y enfermeros, hasta profesionales en áreas científicas y de apoyo, el hospital busca personas que compartan sus valores de servicio humanizado y excelencia clínica.
