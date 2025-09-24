¿Busca trabajo en el sector salud? Hospital Pablo Tobón Uribe tiene vacantes con contrato indefinido

El sector salud enfrenta una escasez de talento que preocupa a clínicas y hospitales, y el reconocido Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín lo busca: pues tiene disponibles más de 2.000 cupos laborales para reforzar su equipo humano. Esta es una oportunidad única para profesionales de Medicina, Ciencias de la Salud y áreas afines que buscan estabilidad y proyección en una de las instituciones médicas más prestigiosas del país. La mayoría de estas vacantes son requeridas con urgencia, y todas ofrecen contrato indefinido, lo que garantiza seguridad laboral y posibilidades de crecimiento. Roles como médicos especialistas y enfermeros, hasta profesionales en áreas científicas y de apoyo, el hospital busca personas que compartan sus valores de servicio humanizado y excelencia clínica. Le puede interesar: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

¿Por qué trabajar en el Hospital Pablo Tobón Uribe?

Profesionales de la salud trabajando en el Pablo Tobón Uribe, institución que amplía su planta de personal ante la alta demanda del sector. FOTO: GETTY

El Pablo Tobón Uribe se define como “un hospital con alma” y tiene como misión brindar soluciones a problemas de salud complejos a través de conocimiento actualizado, trabajo en equipo e interdisciplinario, y atención continua y coordinada para ofrecer resultados clínicos sobresalientes a costos razonables. “Buscamos personas que disfruten lo que hacen, ofrezcan un servicio humanizado que comprenda y resuelva eficientemente las necesidades del paciente, promoviendo las prácticas y valores institucionales. Si deseas fortalecer tu desarrollo personal y profesional, y eres una persona abierta al trabajo colaborativo en función del cumplimiento de objetivos, ¡únete y haz parte del Alma de nuestro Hospital!”, expresa la institución en su landing de Magneto. Lea más: ¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Ofertas de empleo más destacadas en el Hospital Pablo Tobón Uribe

Nutricionista dietista

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.000.000. Responsabilidades: - Encargada de planear, implementar y verificar en coordinación con el equipo interdisciplinario, el proceso de atención nutricional del paciente adulto y pediátrico tanto hospitalizado como ambulatorio, a partir de la identificación e intervención oportuna de sus necesidades nutricionales y de educación , mediante planes de atención individualizados , integrales y seguros , para contribuir a la recuperación o al mantenimiento de su estado nutricional. Requisitos: - Profesional en nutrición y dietética, con mínimo dos años de experiencia en nutrición clínica asistencial intrahospitalaria. Aplique aquí.

Tecnólogo(a) en Citohistología

Salario: $ 1.650.000. Responsabilidades: - Será la encargada de realizar el proceso de muestras en el laboratorio de patología, toma y lectura de las citologías vaginales, realizar coloraciones especiales, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia , cortes de muestras para congelación, verificación de la correcta facturación, para asegurarle al usuario un resultado oportuno y confiable. Requisitos: - Tecnólogo(a) en citohistología con experiencia mínima de un año en procesamiento macroscópico y microscópico de especímenes, coloraciones especiales y procesamiento de muestras por congelación. Postúlese acá.

Enfermero(a)

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000. Responsabilidades: - Coordinar, programar y asistir el proceso de atención del paciente, desde su ingreso hasta el egreso en la unidad del Hospital a partir de la identificación de las necesidades y expectativas tanto fisiológicas, sociales y de educación del paciente. - Realizar planes de atención individualizados e integrales, con calidad humana, científica y técnica, participando y coordinando el proceso de atención en forma oportuna, segura y con el mínimo de riesgos, mediante la integración de las diferentes disciplinas que intervienen en el tratamiento y recuperación del bienestar del paciente y su familia. Requisitos: - Profesional en enfermería, preferiblemente con especialización en cuidado crítico o cirugía cardiovascular. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de Enfermería en Uci, Pediatría o Urgencias

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000. Responsabilidades: - Serán las personas encargadas de brindar soporte en el proceso de atención integral en salud del paciente y su grupo familiar o cuidador principal, aplicando los procedimientos propios de enfermería establecidos según las necesidades de cada paciente, con excelente calidad humana, técnica y científica, que tenga como resultado la satisfacción y la prestación del servicio con el mínimo de riesgos. Requisitos: - Técnico (a) auxiliar de enfermería con un año de experiencia en alguno de los tres servicios mencionados en el título de la convocatoria (Uci, Pediatría o Urgencias). Disponibilidad tiempo completo (Horarios diurnos y nocturnos). Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

1- Ingrese a Magneto Empleos. 2- Cree una cuenta gratuita y complete su perfil profesional. 3- Busque “Hospital Pablo Tobón Uribe” en la barra de búsqueda. 4- Revise las vacantes disponibles, filtre por área o nivel de experiencia. 5- Haga clic en “Postularme” en las ofertas que coincidan con su perfil.

¿Qué puesto ocupó el Pablo Tobón Uribe en el ranking de los mejores 80 hospitales y clínicas de Latinoamérica?