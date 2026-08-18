Infraestructura hospitalaria en crisis: más de 300 centros de salud afectados tras el terremoto

Con el terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la crisis de la salud se profundizó en el occidente del país, especialmente su red hospitalaria, pues más de 300 centros sufrieron graves afectaciones.

Así lo aseguró la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien en conversaciones con Caracol Radio y La FM confirmó que hay 308 instituciones de salud afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Cauca.

La funcionaria puntualizó que en estos centros se han dado diferentes niveles de daño, desde afectaciones menores hasta la destrucción total, comprometiendo en algunos municipios del 70% al 80% o incluso el 100% de la capacidad hospitalaria.

“Tenemos más de 300 instituciones prestadoras afectadas y municipios en donde la capacidad hospitalaria quedó derruida 100% y otros... donde hay una reducción importante también de capacidad”, aclaró ante Caracol Radio, subrayando que entre las instituciones más impactadas están la ESE San Francisco de Quibdó, la ESE Luis Ablanque de Buenaventura, hospitales en los municipios de El Cairo y El Águila que quedaron completamente destruidos y daños estructurales severos en la torre de pediatría del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali.

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Ante este escenario, Vesga expresó ante los medios citados que el Gobierno Nacional ha recurrido a soluciones provisionales móviles, como la instalación de carpas y hospitales militares, además del alquiler de capacidad de camas en clínicas y hospitales que no sufrieron daños para trasladar pacientes de baja y mediana complejidad.

Para los casos de mayor complejidad, según explicación de la ministra, se trabaja en el traslado de pacientes hacia Medellín, Bogotá, Barranquilla y Montería. Sobre la reconstrucción de los centros de salud colapsados, esta se financiará con recursos del fondo de emergencia creado mediante el decreto de emergencia nacional.

Por otra parte, respecto al financiamiento de la atención médica para los afectados por el terremoto, Vesga le confirmó a La FM que las víctimas directas no tendrán que pagar por esta y sus tratamientos serán cubiertos por la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), cuyos cobros se realizan de forma directa por los hospitales y prestadores a la Adres a través de giro directo, sin pasar por las cuentas de las EPS.