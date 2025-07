Recientemente también se conoció que la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud –entidad que tiene intervenida a varias EPS del departamento–para que estas instituciones se pongan al día con la cartera que tienen con los hospitales de la subregión del Bajo Cauca, la cual asciende a $104.000 millones, ya que de no cancelarse la deuda la prestación de servicios médicos allí tiene los días contados.



“Si no se reciben los pagos lo más pronto posible, en un mes los hospitales de la subregión no tendrán capacidad de respuesta para atender a los usuarios, en especial la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia”, comentó la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Según la funcionaria el cese de actividades en esta E.S.E., causaría toda una debacle médica en la subregión toda vez que dicha institución de segundo nivel brinda servicios de tercer nivel y atiende las remisiones de los municipios cercanos del Bajo Cauca así como del sur de Córdoba y el sur de Bolívar.



“Es muy preocupante que se le cargue a esta región, que tiene tantas dificultades, el problema de una prestación de servicios que no le reconocen económicamente hoy las EPS para que sigan funcionando como debe ser, por eso elevo un llamado a la Superintendencia de Salud para que se ponga al día con la cartera”, agregó Ramírez.