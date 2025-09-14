Arde el Cauca: reportan explosiones contra estación de la Policía en El Carmelo y hostigamiento en varios municipios

Un violento hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, en Cajibío, Cauca, ocurrió en la mañana de este domingo 14 de septiembre. El ataque habría dejado dos uniformados heridos y dos más sin vida, según los primeros reportes.

La jornada inició cuando hombres armados irrumpieron en el pequeño poblado y abrieron fuego contra la unidad policial. Los atacantes emplearon fusiles y explosivos, lo que provocó un incendio en las instalaciones, donde los agentes permanecieron atrincherados intentando repeler la ofensiva.

El enfrentamiento, que se prolongó por más de una hora, mantuvo en zozobra a los habitantes de El Carmelo. “Los que tengan contactos con la Policía, con el ejército, pedir que manden refuerzos porque creo que están acabando con la policía. Llevamos una hora y no se ve nada de respuesta”, se escucha en un audio compartido por la comunidad, en el que piden auxilio a las autoridades ante la magnitud del ataque.

En medio de la confrontación, varias edificaciones civiles resultaron afectadas, lo que aumentó el temor entre los pobladores que optaron por resguardarse en sus viviendas. Tropas del Ejército y unidades adicionales de la Policía llegaron al corregimiento para asegurar la zona y respaldar a los agentes en la subestación.