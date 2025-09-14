x

Arde el Cauca: reportan explosiones contra estación de la Policía en El Carmelo y hostigamiento en varios municipios

Según imágenes que circulan en redes sociales, de la estación de la Policía en El Carmelo, municipio de Cajibío, solo sale humo. Hay varias edificaciones impactadas y, de manera extraoficial, se habla de al menos dos policías muertos.

  FOTO: TOMADA DE VIDEO REDES SOCIALES
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 1 hora
Un violento hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, en Cajibío, Cauca, ocurrió en la mañana de este domingo 14 de septiembre. El ataque habría dejado dos uniformados heridos y dos más sin vida, según los primeros reportes.

La jornada inició cuando hombres armados irrumpieron en el pequeño poblado y abrieron fuego contra la unidad policial. Los atacantes emplearon fusiles y explosivos, lo que provocó un incendio en las instalaciones, donde los agentes permanecieron atrincherados intentando repeler la ofensiva.

El enfrentamiento, que se prolongó por más de una hora, mantuvo en zozobra a los habitantes de El Carmelo. “Los que tengan contactos con la Policía, con el ejército, pedir que manden refuerzos porque creo que están acabando con la policía. Llevamos una hora y no se ve nada de respuesta”, se escucha en un audio compartido por la comunidad, en el que piden auxilio a las autoridades ante la magnitud del ataque.

En medio de la confrontación, varias edificaciones civiles resultaron afectadas, lo que aumentó el temor entre los pobladores que optaron por resguardarse en sus viviendas. Tropas del Ejército y unidades adicionales de la Policía llegaron al corregimiento para asegurar la zona y respaldar a los agentes en la subestación.

De manera paralela, se registraron hostigamientos contra la Fuerza Pública en municipios como Caloto, Corinto, Toribío y Silvia. Asimismo, en la vía Panamericana, a la altura del sector de Mondomo, en Santander de Quilichao, fue hallado un cilindro con presuntos explosivos, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito entre Popayán y Cali mientras los equipos antiexplosivos verificaban la amenaza.

El Cauca vuelve a ser epicentro de violencia en medio de un recrudecimiento de las acciones de grupos armados ilegales, que han intensificado sus ataques contra la Fuerza Pública y mantienen bajo presión a las comunidades rurales.

Precisamente, la alcaldesa de Cajibío, Diana Carolina Cabanillas Valencia, ue detenida por funcionarios del CTI de la Fiscalía el viernes cuando salía de las instalaciones de la alcaldía del municipio vecino de Piendamó.

La mujer, militante del Pacto Histórico y quien fue elegida en 2023 bajo las banderas de esa colectividad, permanece en las instalaciones del ente acusador, en Popayán, al parecer, por presuntas irregularidades en la firma de contratos. Un juez ordenó su detención.

