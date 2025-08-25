Un ‘cráter’ en la vía Las Palmas tiene cerrado el paso a un carril en sentido Rionegro-Medellín

En la vía Las Palmas, llegando a Medellín, se registró desde este fin de semana una socavación a la altura del primer retorno de este corredor, en el sentido entre Rionegro y Medellín, situación que afecta la movilidad, principalmente para quienes vienen desde el Oriente antioqueño.
El hueco tiene una longitud de unos 10 pasos, además de unos 20 metros de profundidad, y se investiga si este se habría originado por el paso de unas aguas escorrentías que circulan a pocos metros del sitio donde se presentó esta situación, que llevó al cierre a un carril de este corredor