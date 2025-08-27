¿Por qué aparecen huecos enormes como el de Las Palmas en las vías de Medellín?

Cada tanto en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá la tierra se hunde y las calles se abren. El último caso se registró este domingo en la vía Las Palmas, a la altura del primer retorno, donde las autoridades concentraron los esfuerzos para cumplir con las obras de reparación que permitieron volver a habilitar por completo el paso a las 3:00 a.m. de este miércoles, luego del cierre preventivo en un carril en ese corredor vial que conecta la ciudad con Rionegro y otras zonas del Oriente antioqueño.
Desde que la situación fue reportada el domingo, personal de las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura y Movilidad trabajaron de forma articulada en el sector y lo primero que descartaron, tras una visita técnica de EPM, fue que se tratara de fugas en las redes de servicios públicos. Desde la Alcaldía de Medellín reportaron que los resultados del análisis en el lugar evidenciaron que la socavación se originó porque la cobertura del box culvert —paso subterráneo que conduce agua— de la quebrada Caño Loreto presentaba fisuras.
Por ello, una de las labores que tuvieron que realizar fue el recinte de juntas de muro y piso. Una vez que la Secretaría de Medio Ambiente terminó la intervención sobre el box culvert, la Secretaría de Infraestructura Física procedió con las obras de recuperación de la vía: aplicaron 16,25 toneladas de mezcla asfáltica, lo que equivale a un área total de 8.75 m por 3.85 m, así como un relleno de RAP de 23,40 metros cúbicos.