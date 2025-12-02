x

¿Un huevo por más de cien mil millones de pesos? Este precio logró uno de Fabergé en subasta

La venta establece “un nuevo récord mundial para una obra de Fabergé”, destacó en un comunicado Margo Oganesian, responsable del departamento de Fabergé y obras rusas de la casa de subastas Christie’s.

    “El Huevo de Invierno” de Fabergé, encargado por el ex emperador ruso Nicolás II como regalo de Pascua a su madre en 1913. Foto Afp
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El Huevo de Invierno, considerada una de las piezas más bellas creadas por el joyero Fabergé, se subastó este martes en Londres por la suma récord de 30 millones de dólares (114.000.000.000 de pesos).

La joya, que despertó el interés de coleccionistas internacionales, estaba valorada en más de 25 millones de dólares por Christie’s, que no reveló ni la identidad ni la nacionalidad del comprador.

Nicolás II, el último zar de Rusia, encargó el objeto en 1913 a la Casa Fabergé, como regalo a su madre. El ‘Winter Egg’ está tallado en un frágil cristal de roca y adornado con más de 4.500 diamantes.

El récord anterior para una joya similar se efectuó en 2007, cuando el llamado huevo Rothschild, fue vendido por la misma casa por unos 11,25 millones de dólares a un coleccionista ruso.

La casa de joyería y orfebrería rusa Fabergé creó un total de 50 huevos para la familia imperial rusa con motivo de las fiestas de Pascua, antes de la caída del régimen en 1917.

Nicolás II fue ejecutado en 1918. Su madre, la emperatriz María Fiódorovna Románova, a quien le había regalado el ‘Winter Egg’, murió en Dinamarca en 1928.

“De esos 50 huevos, solo 43 siguen existiendo”, detalló a finales de noviembre Oganesian.

El “Winter Egg” fue trasladado de San Petersburgo a Moscú en los años 1920, donde fue vendido por los bolcheviques. Allí lo compró un joyero londinense y, en 1949, se volvió a vender en una subasta en la capital británica.

“Durante 20 años, los expertos y especialistas lo perdieron de vista, hasta que fue redescubierto en 1994 y puesto a la venta por Christie’s en Ginebra”, explicó Oganesian.

Ocho años más tarde, en 2002, se vendió de nuevo, esta vez en Nueva York, por 9,6 millones de dólares, un récord para los huevos creados por Fabergé.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el precio exacto del Huevo de Invierno de Fabergé en pesos colombianos?
El Huevo de Invierno fue vendido por 30 millones de dólares, lo que equivale a más de 114.000 millones de pesos colombianos (COP), dependiendo de la tasa de cambio. La venta estableció un nuevo récord mundial para una pieza de Fabergé.
¿Por qué son tan valiosos los Huevos de Fabergé?
Su valor radica en su exclusividad histórica (fueron creados para la familia imperial rusa), su extrema rareza (solo 43 de 50 existen), y su complejidad artesanal, usando materiales preciosos como cristal de roca y miles de diamantes.
¿Quién fue el joyero Fabergé y quién le encargó los huevos?
Peter Carl Fabergé fue el famoso joyero y orfebre ruso. Los huevos imperiales fueron encargados por el zar Alejandro III y, posteriormente, por su hijo, el zar Nicolás II, como regalos de Pascua para sus respectivas esposas y madres.
