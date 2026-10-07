¿Se repite caso de Frisby? Humo Barriles denuncia que le registraron su marca en EE. UU. y le frenaron un negocio de US$3 millones

El caso de Humo Barriles, una empresa paisa que en pocos años pasó de fabricar sus productos en Colombia a exportarlos a varios mercados, tiene ecos del reciente problema que enfrentó Frisby en España, aunque jurídicamente no se trata de la misma situación.
Andrés González, su fundador y CEO, pasó de tener la idea de fabricar estos productos a construir una compañía que, apenas cuatro años después, factura más de US$10 millones anuales en Colombia, exporta a siete mercados —entre ellos México, Ecuador, Chile y la Unión Europea— y genera más de 300 empleos entre directos e indirectos.
Precisamente, Estados Unidos era uno de los mercados en los que González tenía puesta la mira. Allí ya había trabajado con un distribuidor, pero su intención era dejar de depender de terceros y establecer una operación propia.
El problema apareció cuando decidió avanzar formalmente con el registro de la marca.
“Yo arranqué a hacer el proceso en diciembre de 2024, hace casi dos años. Me relajé y, a los cuatro meses máximo, me dijeron: ‘Andrés, ya está en proceso de registro con otra gente’”, contó González a EL COLOMBIANO.
Le puede interesar: La historia de Andrés Humo Barriles: de vender puerta a puerta a facturar US$10 millones y exportar a siete países