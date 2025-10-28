Videos | Así fue la arriesgada misión del avión WC-130 al ingresar al ojo del huracán Melissa en Jamaica

El ojo del Huracán Melissa ya se encuentra este martes sobre la isla de Jamaica, con vientos sostenidos de hasta 295 km/h y categoría 5 —la máxima en la escala Saffir‑Simpson—, representando así una tormenta “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La isla ya lleva horas sufriendo crecidas y vientos extremos provocados por este fenómeno, uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico. A pesar de que acelera un poco su desplazamiento, el huracán avanza lentamente, lo que aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

En contexto: Siga en vivo la trayectoria de Melissa: el ojo del huracán ya tocó tierra en Jamaica

Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Huracán Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005. Siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana— ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocado por la tormenta.

En medio de la tensa situación, los “Hurricane Hunters” de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE. UU. captaron el ojo de la tormenta desde el aire con un avión WC‑130J Hercules, especializado para penetrar fenómenos como este. “Fue a partes iguales asombroso desde el punto de vista científico y horroroso desde el punto de vista humanitario”, escribió el meteorólogo Matthew Cappucci tras su vuelo.