La inteligencia artificial es la principal razón de los despidos en 2026, alerta informe

El panorama laboral global está experimentando un sismo cuya réplica se siente con fuerza en las oficinas de las grandes tecnológicas.
Según el más reciente informe de la firma de servicios de empleo Challenger, Gray and Christmas, el pasado mes de marzo cerró con una cifra alarmante, 60.620 despidos en empresas estadounidenses, lo que representa un aumento del 25% frente a los 48.307 anunciados en febrero.
¿La razón detrás de este recorte masivo? Una que los directores ejecutivos (CEO) repiten con frecuencia creciente cuando se les pregunta, la inteligencia artificial (IA) es la causante de los despidos.
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