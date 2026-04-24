La inteligencia artificial es la principal razón de los despidos en 2026, alerta informe

El panorama laboral global está experimentando un sismo cuya réplica se siente con fuerza en las oficinas de las grandes tecnológicas. Según el más reciente informe de la firma de servicios de empleo Challenger, Gray and Christmas, el pasado mes de marzo cerró con una cifra alarmante, 60.620 despidos en empresas estadounidenses, lo que representa un aumento del 25% frente a los 48.307 anunciados en febrero. ¿La razón detrás de este recorte masivo? Una que los directores ejecutivos (CEO) repiten con frecuencia creciente cuando se les pregunta, la inteligencia artificial (IA) es la causante de los despidos. Lea más: ¿La IA está quitando empleos? Meta inicia despidos de 8.000 empleados

El sector tecnológico: el ojo del huracán

Aunque la situación económica y las reestructuraciones internas siguen pesando, la IA se consolidó como el factor determinante, siendo citada en el 25% de los anuncios de despido. El sector tecnológico, motor de la innovación mundial, fue el más golpeado con 18.720 salidas solo en marzo, sumando más de 52.000 puestos eliminados en lo que va del primer trimestre de 2026. De acuerdo con Challenger, Gray and Christmas, el fenómeno no es exclusivo de los programadores. Sectores como el transporte, la sanidad, la educación, las finanzas y los medios de comunicación también han registrado pérdidas significativas de empleo este año, adaptándose a un entorno donde los algoritmos empiezan a ejecutar tareas antes reservadas para humanos. Puede leer: La empresa que lo ve todo: cómo Palantir se convirtió en el software de vigilancia más poderoso del mundo

Gigantes que apuestan por la “eficiencia artificial”

Nombres que antes eran sinónimo de estabilidad laboral hoy encabezan las listas de recortes. Según el informe, estas son algunas de las empresas que han vinculado sus despidos directamente a la inversión o implementación de IA: -Oracle: La empresa de Larry Ellison está despidiendo a miles de trabajadores debido a la fuerte inversión en el desarrollo de su infraestructura de IA. -Meta: La compañía de Mark Zuckerberg planea recortes que podrían afectar al 20% de su plantilla, buscando compensar los costos de los trabajadores asistidos por IA. -Atlassian: Recortó el 10% de su personal en marzo para financiar una mayor inversión en esta tecnología. -Block: La firma de Jack Dorsey priorizará la IA tras una reestructuración que eliminó casi la mitad de su personal. Otras compañías como Amazon, Pinterest, Wisetech y Crypto.com se han sumado a esta tendencia en meses recientes.

De la automatización a la sustitución: un cambio de paradigma

A diferencia de la automatización tradicional que se ha visto por años, “a finales de 2023 y principios de 2024 la IA comenzó a ser señalada como la causa principal”. Challenger, Gray and Christmas precisa que ya no se trata solo de máquinas haciendo tareas mecánicas, sino de empresas justificando despidos bajo la premisa de la “eficiencia impulsada por la IA”. Hasta la fecha, casi 100.000 despidos se han atribuido directamente a esta tecnología. Las empresas sostienen que pueden realizar el mismo trabajo con menos empleados o automatizar procesos completos, especialmente en roles de nivel básico con tareas repetitivas o estructuradas. “Necesito menos personal”, afirmó de manera tajante Marc Benioff, CEO de Salesforce, al explicar el impacto de la IA en sus departamentos de atención al cliente. Expertos advierten que los roles en desarrollo de software y atención al cliente son los más susceptibles a ser sustituidos por sistemas inteligentes en el corto plazo. Siga leyendo: OpenAI propone semana laboral de cuatro días para frenar el impacto de la IA en el empleo

¿Qué dice la ley en Colombia sobre los despidos por la IA?

De manera paralela a lo que pasa en EE.UU., la irrupción de la inteligencia artificial empieza a reconfigurar el mercado laboral colombiano, con impactos directos en la estructura de las empresas. Así lo advierte Vicente Umaña Carrizosa, socio de Posse Herrera Ruiz, quien reconoce que el ajuste en las plantas de personal será, en parte, inevitable. “Es un hecho que con la llegada de la inteligencia artificial algunos puestos de trabajo van a ser reemplazados por esa herramienta”, señala, al tiempo que aclara que el marco legal colombiano permite a las compañías tomar decisiones para ganar eficiencia operativa. En ese sentido, explica que existen mecanismos como “ofrecer planes de retiro, hacer acuerdos de transacción e inclusive determinar los contratos de trabajo unilateralmente y sin justa causa”, siempre dentro de los límites que establece la normativa sobre despidos colectivos. Para Umaña, la búsqueda de productividad llevará a ajustes puntuales en ciertas funciones. “Las compañías tienen la facultad de buscar eficiencias. Y para ello, indefectiblemente en algunas tareas va a haber reducción de personal”. Sin embargo, enfatiza que estos procesos deben realizarse con estricto cumplimiento de la ley. El abogado también matiza el alcance del fenómeno. “No todos los trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial”, afirma. Por eso, plantea que el verdadero desafío está en la adaptación del talento humano, es decir, “ahora la clave es que las personas empiecen a volverse expertos, conocedores y manejen la inteligencia artificial, para que se vuelva más que un reemplazo de trabajos, un aliado de la productividad”.

El futuro: 92 millones de empleos en juego para 2030