De Call of Duty a los libros más vendidos: así es la invasión silenciosa de IA en la industria del entretenimiento

Desde hace un par de años, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en herramienta cotidiana. La usamos para cocinar, buscar en internet, resumir textos y hasta como compañía. Pero entre los muchos usos que tiene, el más controvertido es sin duda la creación de imágenes, ilustraciones y secuencias animadas.
Lo que empezó como un experimento de laboratorios académicos ya se ha introducido en franquicias de entretenimiento masivo y mucha gente que consume estos contenidos no se percata. Pero el auge de esta tecnología en estudios de animación, editoriales y demás abre varios debates sobre ética, autoría, transparencia y el valor del arte, así como el rol de artistas y diseñadores en esta era de máquinas creativas.