El Icbf entrega el ‘libro rojo’ de Armero, un archivo con 179 registros de niños atendidos tras la tragedia de 1985

Cuarenta años después de la avalancha que sepultó a Armero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizó este jueves 13 de noviembre de un acto simbólico en el municipio tolimense para entregar públicamente el llamado ‘libro rojo’, un archivo que contiene los registros de las niñas y niños que fueron atendidos por la entidad tras la tragedia del Nevado del Ruiz.
El evento, encabezado por la directora general Astrid Cáceres, se desarrolló en el marco de la conmemoración del desastre y busca ofrecer a las familias armeritas un acceso sin precedentes a la información que por décadas permaneció bajo reserva institucional.