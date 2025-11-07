x

ICE detuvo a profesora colombiana dentro de una guardería en Chicago; tenía permiso de trabajo

La maestra Diana Santillana Galeano fue arrestada dentro del centro infantil Rayito de Sol, en el norte de Chicago, a pesar de que cuenta con permiso de trabajo.

    La profesora, de origen colombiano, fue detenida sin una orden judicial. FOTO: CAPTURA DE VIDEO REDES SOCIALES/X
El Colombiano
hace 3 minutos
bookmark

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el 5 de noviembre a la profesora colombiana Diana Patricia Santillana Galeano dentro del centro infantil Rayito de Sol, en Chicago, Illinois. El operativo, realizado en horas de la mañana, interrumpió la rutina del lugar y fue presenciado por padres, docentes y menores.

Santillana Galeano, originaria de Medellín, trabajaba como maestra en esa guardería de inmersión en español, ubicada en el barrio North Center, en Chicago. Los agentes ingresaron al edificio cuando la educadora llegaba a su jornada y, videos difundidos en redes, muestran el momento en que es esposada y retirada por funcionarios federales frente a los niños.

La maestra fue esposada frente a los niños, en medio del horario de ingreso; además, los videos muestran a oficiales armados con chalecos de “POLICE ICE” dentro del vestíbulo del centro infantil, mientras padres y menores observaban lo sucedido.

Entérese: Gobierno Trump anunció despliegue de agentes migratorios del ICE durante el Super Bowl donde cantará el latino Bad Bunny

La institución, que ofrece educación bilingüe a niños de entre cuatro meses y seis años, confirmó que los agentes no presentaron una orden judicial y calificó el incidente como una irrupción inesperada en sus instalaciones.

Sobre el hecho, el congresista demócrata Mike Quigley afirmó que los agentes “secuestraron” a la maestra frente a sus alumnos y que la acción representó una violación a los espacios escolares, considerados tradicionalmente zonas seguras. Por su parte, la representante Delia Ramírez, también demócrata, aseguró que promoverá una investigación federal para esclarecer si el ICE incumplió los protocolos al ingresar a un lugar con menores.

Lo que dicen las autoridades federales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio una versión distinta. Su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró que los agentes no tenían como objetivo ingresar a la guardería, sino detener un vehículo en una operación de tránsito dirigida al conductor y su acompañante.

Los agentes intentaron detener este vehículo, registrado a nombre de una inmigrante ilegal colombiana, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detener el vehículo”, explicó McLaughlin. “Ambos huyeron hacia un centro comercial y luego entraron a una guardería, poniendo en riesgo a los niños. La mujer fue arrestada en el vestíbulo, no dentro del aula”, agregó.

El DHS indicó además que Galeano cruzó irregularmente la frontera sur en 2023 y que, aunque cuenta con permiso de trabajo, este “no otorga ningún estatus legal para permanecer en Estados Unidos”. La agencia también afirmó que la mujer habría pagado a contrabandistas para ingresar recientemente a sus dos hijos adolescentes al país.

Mientras se esclarecen los hechos, la comunidad de Rayito de Sol organiza una recaudación de fondos para cubrir los costos legales de la profesora y solicita que las autoridades garanticen la protección de los menores que presenciaron el operativo.

Galeano permanece recluida en el centro de procesamiento de Broadview, en Illinois, mientras recibe acompañamiento legal y seguimiento del Consulado de Colombia en Chicago.

Le puede interesar: Trump dice que redadas contra inmigrantes “no han ido lo suficientemente lejos”

