Ni los funcionarios de Trump se salvan: ICE detuvo a pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

De la persecución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, contra migrantes no se salva ni quienes rodean y trabajan para Donald Trump en la Casa Blanca. Así quedó evidenciado este miércoles luego de que se conociera que una pariente de Karoline Leavitt, la secretaria de prensa del mandatario estadounidense fue detenida por esa agencia federal.
Se trataría de Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt, quien fue detenida cerca de Boston, en Massachusetts, el pasado 12 de noviembre.
La mujer, originaria de Brasil, excedió su visa de turista en 1999, por lo que fue obligaba a abandonar el país; sin embargo, permaneció en Estados Unidos sin resolver su estatus migratorio.