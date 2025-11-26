x

Ni los funcionarios de Trump se salvan: ICE detuvo a pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Se trata de la excuñada de Leaviit, madre del sobrino de la secretaria de prensa. Es de origen brasileño y era beneficiaria de un programa de protección temporal contra la deportación de quienes migraron con sus padres cuando eran niños.

    Karoline Leavitt no se ha pronunciado sobre el caso que involucra a una pariente suya. FOTO: Getty y tomada de X @PressSec
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

De la persecución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, contra migrantes no se salva ni quienes rodean y trabajan para Donald Trump en la Casa Blanca. Así quedó evidenciado este miércoles luego de que se conociera que una pariente de Karoline Leavitt, la secretaria de prensa del mandatario estadounidense fue detenida por esa agencia federal.

Se trataría de Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt, quien fue detenida cerca de Boston, en Massachusetts, el pasado 12 de noviembre.

En video: Inmigrante denunció que agentes de ICE le rociaron gas pimienta a su hija de un año en EE. UU.

La mujer, originaria de Brasil, excedió su visa de turista en 1999, por lo que fue obligaba a abandonar el país; sin embargo, permaneció en Estados Unidos sin resolver su estatus migratorio.

Ferreira fue arrestada mientras conducía para recoger a su hijo en Nueva Hampshire, el cual nació de una relación que sostuvo con Michael Leavitt, hermano de la ahora portavoz de la Casa Blanca.

Todd Pomerleau, abogado de la detenida, le contó a CNN que la pareja estuvo comprometida y ahora comparten la custodia de su hijo de 11 años. Otra fuente le dijo a la cadena que el menor vive con su padre desde que nació.

El abogado de Ferreira explicó que la mujer permaneció en el país tras ser beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga protección temporal contra la deportación de quienes migraron con sus padres cuando eran niños. Indicó además que su defendida se encuentra en medio de un “proceso de inmigración legal” para obtener la ciudadanía estadounidense, por lo que rechazó la declaración del Departamento de Seguridad Nacional que la reseña con antecedentes penales, no es una “inmigrante ilegal delincuente”, dijo.

“Bruna fue traída a Estados Unidos por nuestros padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña... Desde entonces, ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí”, escribió la hermana de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues en una página de GoFundMe, que abrió para recaudar fondos y con ellos pagar los gastos legales en medio de su detención.

Siga leyendo: Amnistía acusó a EE. UU. de usar la Inteligencia Artificial para vigilar a los migrantes y estudiantes extranjeros

La madre del sobrino de la portavoz presidencial se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, en Basile, a más de 2.400 kilómetros de donde Ferreira fue arrestada.

Michael Leavitt le dijo a un medio afiliado a CNN que el niño no ha hablado con ella desde su detención. Su hermana y portavoz no se ha pronunciado sobre el caso.

